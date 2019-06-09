Есть новая версия: где искать инопланетян?

Астрофизик Фил Саттон из Линкольнского университета предположил, что спутники экзопланет могут стать перспективным местом для поисков внеземной жизни.

Обычно считается, что жизнь может возникнуть на планетах, орбита которых располагается в так называемой «обитаемой зоне» своей звезды. Название «обитаемая зона» не означает, что на планетах этой зоны обязательно существует жизнь. Но именно в ней условия таковы, что на поверхности планеты может находиться вода в жидком состоянии и, соответственно, вероятность возникновения жизни, похожей на земную, будет максимальной. Если расстояние от планеты до звезды будет слишком мало, то она будет чрезмерно разогрета, если же она будет слишком далеко, то температура окажется слишком низкой.

Такие планеты составляют сравнительно небольшую часть всех известных экзопланет. Но Фил Саттон отмечает, что некоторые из планет вне обитаемых зон, особенно газовые гиганты, могут иметь спутники, на которых есть условия для существования жидкой воды и зарождения жизни. «Эти спутники могут разогреваться благодаря гравитационному воздействию планеты, вокруг которой они вращаются, и это может привести к тому, что на них будет жидкая вода вне обычной узкой обитаемой зоны, – говорит ученый. – Я считаю, что, если мы сможем их найти, спутники экзопланет предложат более перспективный путь к поиску внеземной жизни».

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Polit.ru

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