Есть чем заняться на пенсии

В пожилом возрасте многие жизненные цели у людей уже достигнуты. Например, выращены хорошие дети, в доме создан комфорт и уют, сделана карьера, совершены интересные туристические поездки. Но останавливаться на этом, конечно же, не стоит. Ведь жизнь продолжается и в ней всегда есть место новым открытиям, знаниям и замечательным делам.

Например, стоит распахнуть себя для саморазвития. Можно составить личный план и начать восполнять те пробелы, до которых руки в прежней активной и насыщенной жизни просто не доходили. Одним из удачных решений может стать освоение компьютера. Ведь сейчас компьютерная грамотность уже просто жизненная необходимость. Освоив ПК, можно общаться с родственниками и друзьями, живущими далеко, читать книги и смотреть художественные и документальные киноленты разных жанров и тематических направлений, найти мастер-классы для изучения нового хобби и т.д.

А чтобы видеть новые цели, уметь достигать желаемого, концентрироваться на главном в своей жизни, существуют в интернете интересные помощники-проекты. Один из них – о круге жизни человека (упражнения балансирования жизни). Темой проекта является как раз саморазвитие, а миссия - помогать другим в достижении их целей в состоянии счастья/интереса. Проект помогает:

разобраться в истинных целях и желаниях человека;

плавно двигаться к цели, не действуя на износ;

работать с самооценкой и уверенностью в себе;

улучшить эмоциональный настрой;

научиться осознавать свои страхи и их прорабатывать и т.д.

Если у пожилого человека есть еще силы и желание работать, то чему бы и нет. По достижении пенсионного возраста можно просто продолжать трудиться на своем рабочем месте или сделать решительный шаг и начать освоение новой специальности. Хорошо, что пенсия как подушка безопасности предоставляет здесь пути для выбора. Можно найти работу на неполный рабочий день или на дому. Если постараться, то занятие по душе точно отыщется.

Когда есть чем поделиться с другими людьми, можно подумать над созданием собственного блога. Например, получается выращивать отличные саженцы. Можно попробовать об этом интересно написать, сфотографировать и поместить фото своих замечательных растений. Будут отклики – завяжется общение. Блог обрастет подписчиками – можно будет и подзаработать на их количестве и размещенной рекламе. Можно на своей страничке обсуждать волнующие темы. В их числе ЖКХ, здоровье, активное долголетие, да мало ли что. Лишь бы выбранная деятельность приносила удовлетворение, радость, положительные эмоции и раскрасила наступившую пенсионную жизнь. Пусть она будет разноплановой, насыщенной и яркой!

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