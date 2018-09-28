Если возникла необходимость сдать золото...

Золотые вещи есть практически в каждой семье. Кто-то из людей любит баловать себя разными украшениями из этого металла, кто-то становится обладателем подарков - золотых изделий, кто-то покупает слитки или монеты - так, на всякий случай, а вдруг... Пенсионеры зачастую приберегают золотые вещи, которых собирается иногда довольно много, ведь накопление ювелирного запаса делается порой всю жизнь.

Это все прекрасно и привносит в какой-то степени в будущее некую стабильность. Но могут возникнуть ситуации, при которых с золотыми вещами или их частью нужно будет расстаться. И тогда возникает вопрос, куда отнести свое золото, чтобы его выгодно сбыть?

Компания "РЕГИОН ЗОЛОТО" в этом плане может быть привлекательным для продавца золота партнером. Команда уже в течение 9 лет работает на рынке драгоценных металлов. И этот стаж конечно же говорит о серьезности ведения дел. На сайте компании указаны цены золота разной пробы (есть, к слову, здесь информация и о серебре). Например, обозначено, что один грамм золота пробы 585 будет стоить 1475 рублей. Если нажать тут же на раздел "Подробнее", клиент сможет ознакомиться с полным прайсом на покупку золота. Прайс размещен и после описания золотых предметов, которые может скупить компания.

Прописано, что "РЕГИОН ЗОЛОТО" приобретает у населения и юрлиц (к ним относятся скупки и ломбарды) ювелирные вещи как новые, так и б/у, лом, банковские слитки, монеты и т.д. Размещены на сайте ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: о приеме часов, изделий с драгоценными камнями, о необходимости сертификата к слитку, минимальном продаваемом объеме и т.д.

Можно при желании сделать оценку золотых изделий онлайн. Написан алгоритм пользования онлайн-калькулятором. Есть на сайте целое видео о том, как работает данная компания и указаны способы оплаты за золото.

Итак, путь продавца золота может лежать: в ломбарды, банки, скупки драгметаллов, пункты обмена валют, комиссионки, ювелирные салоны и магазины, к коллекционерам. Каждый способ продажи заслуживает своего внимания.

Продавцу нужно захватить с собой паспорт. Стоит помнить, что драгметаллы можно реализовывать с 18 лет. Камни из украшений необходимо предварительно вынуть, ведь редко какой салон или ломбард занимается их оценкой. К услугам уличных скупщиков лучше не прибегать, а для выбора наиболее подходящего варианта обратиться в несколько точек с вопросом о продаже золота.

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