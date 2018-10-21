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Если в доме питомец
Ксения ДАВЫДОВА   
21 Октября 2018 г.
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Если в доме питомец

Домашних питомцев заводят многие. Конечно, в тех домах, где живут дети, - кошки, собаки, черепашки и прочие зверюшки приобретаются чаще. Но и некоторые взрослые не прочь иногда обзавестись милым зверьком для скрашивания досуга и излива дополнительной заботы и нежности.

Сейчас для братьев наших меньших существует очень много разных товаров, приобрести которые можно в специализированных отделах в торговых центрах и на рынках или в зоомагазинах. Можно (что очень удобно!) совершать подобные покупки в интернете. Здесь, к примеру, товары для ухода за животными предлагает виртуальный зоомагазин «Zoopassage.ru» (https://ekb.zoopassage.ru/).

Если в доме питомец

Самые частые жители в домах у человека кошки и собаки. Потому поподробнее остановимся на товарах для них.

Возьмем основных друзей человека. Среди линейки кормов для собак можно найти консервированные или сухие варианты, повседневные и диетические корма, кашки и лакомства. Если питомец по природе своей модник или просто мерзляка, подойдет такой раздел товаров, как одежда и обувь. Собачьи лапки можно одеть в тапочки, для прогулки выбрать отличный комбинезон и т.д. Поводки и ошейники - очень востребованный для четвероногих товар. Еще животным необходимы в определенных ситуациях переноски и туалеты. Есть категория предложений, предназначенных в помощь при обучении собак. Это могут быть, к примеру, рывковые цепочки или игрушки для дрессировки. Для собак продаются подстилки разной мягкости или жесткости. Если собака относительно самостоятельна, для дверей дома и квартиры хозяева иногда приобретают специальные калитки. Для дачного участка можно подобрать готовые домики, да и в квартирах с их помощью питомцу можно организовать помощью личное пространство и отличное место для укрытия. Интересные предложения есть для собак-модниц. Для особо пушистых можно приобрести пуходерки, для приведения в порядок всех четвероногих - расчески и шампуни. В общем, если посетить зоомагазин или спецотдел и купить товары разных категорий, питомец будет и накормлен, и ухожен, и в приличном виде выгулян, и развлечен, и спать уложен.

Теперь о товарах для кошечьей братии. Кормов тоже представлена обширная линейка. Для маленьких котяток можно приобрести заменитель кошачьего молока, ведь мало ли в каких условиях происходит вскармливание. Вдруг себялюбивая кошка взяла, да и ушла по своим делам. Очень нужный для кошачьих лапок предмет - когтеточки. Хозяева любых кошек знают, что приложить усилия и приучить зверька к этому предмету, то диваны, ковры, обои и другая мебель будут сохранены.

В общем, купить есть где и выбрать будет из чего. Остается дело за малым - приобрести самого питомца, если его еще пока нет.

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