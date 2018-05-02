Если мало просто быть болельщиком, можно сотрудничать с букмекерами, например, с БК Зенит

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Болельщиков среди старшего поколения достаточно. Но есть и такие люди, кто не только любит «поболеть», но и на своей страсти к спорту мечтает подзаработать. И тогда они обращаются в букмекерские конторы.
В этих организациях с клиентами заключаются пари на разные спортивные события. Статистика говорит о том, что выигрывающих участников пари не так уж много. Но раз они есть, значит, к этому можно стремиться. Опытные знатоки беттинга говорят, что выигрывают у БК те счастливчики, которые:
- очень хорошо разбираются в спорте (точнее, наверное, в выбранных ими видах спорта);
- умеют проводить анализ;
- на основе тщательного анализа могут предугадать ход спортивных ситуаций.
Почему бы не «Зенит»: обзор сайта
Итак, обращение к букмекеру. Это может быть, к примеру, букмекерская компания Зенит. В Интернете ее можно найти вот по этому адресу: http://zenit-bk.com/. В виртуальном пространстве сайт БК Зенит дает представление пользователю о многообразии своих предложений. Можно сделать:
- ставки на футбол,
- ставки на хоккей,
- ставки на бокс,
- ставки на теннис и т.д.
На главной странице есть ориентир, что ставки можно делать не только перед спортивными событиями, но и по системе «лайв», то есть попробовать выиграть на ставках непосредственно во время спортсостязаний. В пределах одного матча, уточняет ресурс БК Zenit, можно поставить на разные события. Например, попытаться предугадать разницу в очках между соперниками и сделать ставку на точный счет или сделать ставку на статистику всего игрового дня и т.д.
На сайте приводятся популярные адреса, по которым можно найти данного букмекера в разных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону). Также здесь дана информация, что все адреса работающих контор можно поискать и через систему Google.
Если пользователь кликнет на «Доступ к сайту», то увидит там сведения о зеркале. На зеркало переходят в тех случаях, когда главный сайт заблокирован. Блокировка может быть связана с ремонтными работами на сервере, поверками провайдера, обновлением сайта.
Клик на «Линии» выдаст информацию о линиях, которые предлагает букмекерская контора Зенит. Линия – это перечень ставок на определенное событие.
В разделе «Отзывы» составлен обзор по отзывам о БК Зенит.
Если сформировалось решение зарегистрироваться на ресурсе, пользователю поможет рубрика «Регистрация и вход», где подробно описан весь необходимый процесс.
Также на сайте есть информация о киберспорте в этой БК, можно прочитать спортновости и увидеть на какие события ставки принимаются в настоящий момент.
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