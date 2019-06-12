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Еще один шаг к пониманию компьютерных технологий: хостинг

Ксения ДАВЫДОВА   
12 Июня 2019 г.
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Еще один шаг к пониманию компьютерных технологий: хостинг

Ввести в браузере адрес сайта – легкая наука. Масса людей в возрасте осуществит такую операцию без проблем. Однако копнем чуть дальше. Откуда, к примеру, выводятся строчки текста нужного сайта, его картинки, фотографии и другие элементы? Сайт, запрошенный пользователем, будет загружаться потому, что где-то находится и работает мощный компьютер, в памяти которого есть вся информация об интернет-ресурсе. Умная техника хранит файлы со всем содержимым сайта, и когда посетители заходят на интернет-площадку, эти файлы загружает. Мощный компьютер именуют сервером.

Хостинг – платная услуга. В ее рамках предоставляются ресурсы для хранения информации на сервере, который постоянно находится в сети. В услугу входят аренда на сервере места и задействование его мощностей. Есть фирмы, которые занимаются предоставлением хостинга. Например, если нужен хостинг для бизнеса, стоит обратиться в компанию Host4.biz. Фирмы, которые предоставляют хостинг, называют хостинг-провайдерами, второе их название – хостеры. В функционал таких компаний входит обеспечение сайту доступности для пользователей в режиме 7/24.

Сравнить хостинг можно, к примеру, со складом. На складе хранятся определенные товары, а на хостинге – сайты. Чтобы получить доступ к товарам склада, нужно знать его местонахождение и время, когда он работает. А сайт будет открыт для доступа постоянно, только нужно ввести в браузере его правильный адрес.

Хостинг можно организовать и в рамках домашнего ПК. Но тогда техника должна будет работать круглые сутки, и необходимо постоянно будет следить за электроэнергией, ведь возможны перебои в сети, увеличение нагрузки.

Сайтам хостинг нужен. Так как все они разные и, соответственно, требуют различное количество ресурсов, то и хостинги нужны будут интернет-площадкам не одинаковые.

Существуют разные виды хостинга. Для сайтов-визиток, блога, малого формата интернет-магазина или промостраницы подойдет, к примеру, хостинг виртуальный. Он адресован небольшим проектам, ведь большей массе сайтов вовсе не нужно задействовать ресурсы сервера целиком. Сервер здесь делится части, и каждая из них сдается в аренду по отдельности. Чем-то действо напоминает огромный многоквартирный дом, так как на сервере могут расположить свои сайты сотни пользователей. Правда, у одних «жильцов» площадь, как и в реальной жизни, будет побольше, а у других – поменьше. А в итоге все пользователи будут задействовать ресурсы одного сервера.

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