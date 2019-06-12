Еще один шаг к пониманию компьютерных технологий: хостинг

Ввести в браузере адрес сайта – легкая наука. Масса людей в возрасте осуществит такую операцию без проблем. Однако копнем чуть дальше. Откуда, к примеру, выводятся строчки текста нужного сайта, его картинки, фотографии и другие элементы? Сайт, запрошенный пользователем, будет загружаться потому, что где-то находится и работает мощный компьютер, в памяти которого есть вся информация об интернет-ресурсе. Умная техника хранит файлы со всем содержимым сайта, и когда посетители заходят на интернет-площадку, эти файлы загружает. Мощный компьютер именуют сервером.

Хостинг – платная услуга. В ее рамках предоставляются ресурсы для хранения информации на сервере, который постоянно находится в сети. В услугу входят аренда на сервере места и задействование его мощностей. Есть фирмы, которые занимаются предоставлением хостинга. Например, если нужен хостинг для бизнеса, стоит обратиться в компанию Host4.biz. Фирмы, которые предоставляют хостинг, называют хостинг-провайдерами, второе их название – хостеры. В функционал таких компаний входит обеспечение сайту доступности для пользователей в режиме 7/24.

Сравнить хостинг можно, к примеру, со складом. На складе хранятся определенные товары, а на хостинге – сайты. Чтобы получить доступ к товарам склада, нужно знать его местонахождение и время, когда он работает. А сайт будет открыт для доступа постоянно, только нужно ввести в браузере его правильный адрес.

Хостинг можно организовать и в рамках домашнего ПК. Но тогда техника должна будет работать круглые сутки, и необходимо постоянно будет следить за электроэнергией, ведь возможны перебои в сети, увеличение нагрузки.

Сайтам хостинг нужен. Так как все они разные и, соответственно, требуют различное количество ресурсов, то и хостинги нужны будут интернет-площадкам не одинаковые.

Существуют разные виды хостинга. Для сайтов-визиток, блога, малого формата интернет-магазина или промостраницы подойдет, к примеру, хостинг виртуальный. Он адресован небольшим проектам, ведь большей массе сайтов вовсе не нужно задействовать ресурсы сервера целиком. Сервер здесь делится части, и каждая из них сдается в аренду по отдельности. Чем-то действо напоминает огромный многоквартирный дом, так как на сервере могут расположить свои сайты сотни пользователей. Правда, у одних «жильцов» площадь, как и в реальной жизни, будет побольше, а у других – поменьше. А в итоге все пользователи будут задействовать ресурсы одного сервера.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ