Экзотические букеты для любимой женщины

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Мир вокруг нас многообразен и удивителен. У создателя природы неисчерпаемая фантазия, кажется, что у нее нет пределов. Чего только не встретишь в ней: животных, похожих на растения, и наоборот, похожие на животных растения.
Много разных диковинных цветов есть на нашей планете, которых мы даже не видели. На сайте buketland.com.ua вы можете встретить экзотические цветы и удивить ими свою девушку.
Какие же редкие растения существуют на земле?
Такка
Есть такой необычный цветок, называется он Такка и имеет еще множество других названий. Он бывает четырех цветов: белый, розовый, бежевый и почти черный. В Европе это растение выращивается в оранжереях. В домашних же условиях его содержать трудно, так как нужно создавать правильные условия для его жизни. В природе оно может достигать до трех метров высоты. В основном растет в тропическом климате, на побережьях морей, в саваннах встречается редко. Жители этих мест используют цветок в разных целях – в пищу и даже в ритуалах, а стебли хорошо подходят для рыболовных снастей.
Обезьяньи орхидеи
Всем нам знакомы нежные орхидеи. А есть такой их сорт, который напоминает мордочку обезьяны. Их так и называют – Обезьяньи орхидеи. Это диковинное растение, найти его можно на склонах Эквадора, а также в Колумбии, Перу. Говорят, что цветок пахнет спелыми апельсинами.
Психотрия возвышенная
Порой кажется, что природа нам улыбается... А, нет, это просто необычное растение в виде пухлых женских губок. Называется оно Психотрия возвышенная. Такие же губы сегодня хотят иметь многие женщины, а современная медицина им позволила воплотить эти желания посредством накачивания губ ботоксом. Вот так выглядит и это растение. Произрастает оно в тропических лесах, его можно встретить в Америке – ее южной и центральной частях. Это цветок ярко красного цвета, он привлекает птиц и насекомых своим вызывающим красочным видом, которые его и опыляют.
Гиднора
В Африке растет хищный цветок Гиднора, питается он, как это ни странно звучит для нас, насекомыми, которые случайно попадают в его ловушку. Он имеет неприятный запах, но, несмотря на это, африканцы его считают самым вкусным плодом и даже используют его корни для лечения болезней сердца. Мадагаскарцы едят его и сырым, и жаренным.
Из этих и других цветов экзотические букеты Киев предлагает заказать магазин BuketLand.
Другие виды редких растений
Среди растений можно встретить и другие виды:
- Раффлезию – громадный цветок с 5 большими лепестками, диаметр которого около метра, а вес – 10 кг.
- Гигантского размера кувшинку под названием Виктория Амазонская, диаметр ее равен 2-2,5 метра.
- Цветок-банксию Протея, Остеоспермум, Этлингеру возвышенную, Клиторию и другие.
Все эти растения можно встретить только в местах, климат которых подходит для их существования, поэтому в нашей стране с ними мало кто знаком. Однако у вас есть шанс не только увидеть, но еще и потрогать, вдохнуть их удивительный аромат и подарить своей возлюбленной такую диковинку.
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