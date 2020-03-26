Эксперты портала Ten-best.ru высоко оценили эксплуатационные характеристики Viatti Bosco A/T

Эксперты специализированного онлайн-журнала Ten-best.ru высоко оценили эксплуатационные характеристики Viatti Bosco A/T. Шины выпускаются на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Модель сконструирована специально для кроссоверов класса SUV.

Корреспонденты издания среди главных плюсов модели выделили хорошую управляемость, отличное сцепление с дорогой, высокий комфорт во время движения, высокую устойчивость к аквапланированию, минимальный уровень шума.

При создании Viatti Bosco A/T учитывались все особенности вождения легких внедорожников и кроссоверов. Шины выдерживают значительные динамические нагрузки, обеспечивают устойчивость, комфорт, надежность. Кроме того – адаптируются к климатическим условиям. Последнее особенно важно для российских автовладельцев.

«При разработке шин Viatti Bosco A/T использовалась технология ViaMIX, которая подразумевает применение 3D наномолекул. Суть этой технологии – улучшение сцепных свойств протектора с дорожной поверхностью. Так, в холодную погоду протектор становится более мягким, при высокой температуре он наоборот становится более жёстким. Благодаря этому повышается комфорт вождения и, кроме того, снижается уровень износа покрышки», – отметили эксперты интернет-издания.

За счет технологии VSS шины адаптируются к дорожным условиям. Автомобиль сохраняет высокую скорость как на поворотах, так и при движении по прямой, более мягко проходит препятствия и неровности.

Более равномерному распределению давления в месте контакта шины и дорожной поверхности способствуют усиленные плечевые шашки и каркас особой конструкции. За проходимость, уверенное движение по слякоти и мокрой дороге отвечает протектор с особой геометрией, который выполнен по технологии DirtMove (OpenWay). Уровень шума даже при движении по бездорожью снижен за счет технологии ViaPRO.

Подробнее на сайте: https://ten-best.ru/obzory/obzor-letnikh-shin-viatti-bosco-a-t-dlya-krossoverov.html

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