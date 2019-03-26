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Экскурсии по воде - актуальное и востребованное туристическое предложение
|Ксения ДАВЫДОВА
|26 Марта 2019 г.
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Побывать на водной экскурсии, наверное, мечтает каждый человек. И такое желание может быть воплощено в жизнь. Можно выбрать короткие или длинные туры в зависимости от финансовых возможностей и от того, сколько предполагается отдохнуть в круизе. Романтичная обстановка, мерное покачивание судна, новые места и интересные знакомства - самому себе в такой ситуации можно позавидовать.
Есть разные предложения относительно познавательных прогулок по воде, например, гости и жители культурной столицы РФ с удовольствием выбирают экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. В рамках таких водных туров у людей есть возможность прокатиться не по окраинам города на Неве, а проплыть на судне практически по центру второй Венеции. Одни названия экскурсий, что и говорить, уже манят: «Под разводными мостами», «Парадный Петербург», «Салют на теплоходе 9 мая 2019», «Алые паруса» и т.д.
А теперь в целом о плюсах водных прогулок.
Людей на теплоходах находится на экскурсии не несметное количество, и потому персонал сможет уделить внимание каждому человеку, от самых маленьких гостей до самых возрастных. Путешествовать можно будет с комфортом, не перемещаясь пешком и не преодолевая маршрут в душном автобусе.
Медленный ход судна даст возможность как следуют рассмотреть все предлагаемые в рамках экскурсии объекты. Можно будет сфотографировать понравившиеся места, чтобы подкрепить этим полученные впечатления и показать потом фото своим родным и близким. Точек туристического внимания в ходе водных экскурсий предлагается несколько, поэтому путешествующие смогут ознакомиться за один раз с целым комплексом исторических и культурных мест.
Гид расскажет по ходу экскурсии все самое полезное и интересное, факты профессионалом будут хорошо систематизированы и понятно изложены. Экскурсоводу также можно задать все интересующие вопросы.
Если между объектами теплоходу нужно преодолеть какое-то расстояние, то гости судна не оказываются в это время предоставленными самим себе. Для участников водного тура персоналом организуются разные развлекательные программы. Например, если экскурсия не длительная, то проводится викторина. Обещанный призовой фонд гарантированно собирает хорошее число участников подобного мероприятия.
Есть, конечно, у водных прогулок и минусы. Один из них - непереносимость некоторыми людьми даже почти неощутимого покачивания судна. Но для таких путешественников давно найден выход - он в приеме во время прогулки определенных лекарственных средств, снимающих тошноту и другие неприятные ощущения. Только обо всем этом нужно побеспокоиться заранее.
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