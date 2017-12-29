Экономное жилье вблизи Буковеля

Давно всем известно, что в высокий сезон цены в Буковеле кусаются, а отдохнуть хотят все. Именно поэтому большая часть туристов ищет жилье недалеко от горнолыжного курорта – в нескольких десятках километров. Одним из лучших вариантов считается Татаров, небольшой поселок, который готов поселить более тысячи туристов. Здесь и гостиницы, и частные дома, и базы отдыха. Ежедневно в Буковель отсюда ходят автобусы, маршрутки и такси, так что можно без проблем и недорого добраться до ближайшего подъемника.

Варианты размещения

Вариантов жилья очень много, начиная бюджетными вариантами и заканчивая люксовыми апартаментами. Туристам предлагают арендовать комнаты частники, специальные агентства, гостиницы и т.д. Выбор зависит только от ваших предпочтений, бюджета и количества людей, которые составляют вам компанию. Например, очень хорошим предложением станет отель "Коруна" в Татарове. Есть еще два оптимальных варианта:

Если у вас большая компания, например, от 18 персон, то вы можете арендовать целый коттедж. Это будет не так дорого, как гостиница, и в вашем распоряжении будет весь дом, без чужих людей. Ну и, конечно, это отличный вариант для школьников и студентов.

Частный дом или комната в нем – это самый бюджетный вариант, но нет гарантий хорошего скоростного интернета.

Выбирать стоит в зависимости от предпочтений. Чего вы хотите — оторваться от цивилизации, наслаждаться природой или всегда оставаться на связи?

Как развлекаются в отдаленных поселках?

Если вы поселитесь вдали от горнолыжных трасс, есть масса вариантов проведения досуга. Например, можно арендовать квадроцикл и покататься с ветерком по заснеженным склонам. Этот вариант идеальный для тех, кто любит адреналин и скорость. Также можно отправиться на прогулку верхом на лошадях – этот более спокойный и романтичный вариант, особенно если отдыхаете вы вдвоем с любимым человеком.

Если предпочитаете пассивный отдых, тогда к вашим услугам карпатская баня и чаны. Они имеют оздоровительный эффект, так как делаются на травах и способствуют полной релаксации и восстановлению организма.

Если вы проживаете в доме с хозяевами, непременно предложите пожарить мясо на мангале – зимой посиделки у костра особенно впечатляющие. Ну и, конечно, наслаждайтесь общением с местными, пробуйте национальные блюда, покупайте сувениры и другие товары ручной работы. А по вечерам ходите в небольшие клубы, где под украинскую народную музыку танцует все село.

Скучать вам не придется, где бы вы ни поселились – в Карпатах вас ждет веселье и смех, вкусная еда и согревающие напитки, отдых для тела и души.

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