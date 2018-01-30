Экономим на продуктах: несколько хитростей интернет-форумчан

Многих людей жизнь на пенсии учит экономить разными способами. Вот несколько популярных советов, которые нашлись в интернет-пространстве. Посетители различных форумов пишут, что их методы приносят реальную экономию и хотят, чтобы те, кто желает научиться экономить, воспользовались нижеприведенными способами.

Первая необходимая строчка после обязательных ежемесячных коммунальных платежей и отчислений за услуги телевидения, bнтернета и связи, это продукты питания. Бывалые экономы советуют тщательно продумывать меню и закупать в связи с этим продукты сразу на неделю. До фанатизма, конечно, доходить не стоит, какое-нибудь любимое лакомство, типа семечек, баночки с вареньем или шоколадки, вполне может войти в недельную продуктовую корзину. Стоит посмотреть на условия акций, которые зачастую устраивают крупные торговые сети. Например, акции в Пятерочке в Москве сегодня. Скидочные программы на отдельные продукты питания могут реально уменьшить бюджет предусмотренных трат.

Стоит поинтересоваться, где в населенном пункте проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести необходимое, минуя посредников – тоже не последнее дело для экономного человека. Отовариваться оптом – еще один отличный вариант, если покупок много, выиграть в свою пользу можно ощутимую сумму.

Там, где действуют дисконтные карты, нужно их применять. Копить бонусы, если в магазине работают такие программы. А избегать необходимо импульсивных покупок, так как это первый шаг к непродуманному поведению в магазине.

По правилам размещения товаров, те, что подороже, будут удобно расположены на уровне глаз. А продукты подешевле найдут себе место на нижних полках. Выход? Не полениться наклоняться почаще и смотреть внизу товары с более демократичной стоимостью, но возможно равные по качеству.

Нужно научиться не переплачивать за бренд. Зачастую товары, предоставляемые самими сетями, оказываются ничуть не хуже продуктов «с именем». Например, молоко или бакалейный ассортимент. Также не стоит отдавать свои совсем не лишние деньги за красивую упаковку. Гречневая каша вполне может пропутешествовать из магазина до домашней банки и в обычном пакете. То же самое можно сказать и про молоко.

Выгоднее покупать продукты в большей расфасовке, чем маленькими «порциями». И приобретать не нарезные варианты хлеба, а цельные. Уж такая-то работа – самому нарезать хлеб – любому по силам.

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