Эффективно противостоять угревой сыпи может гель Азелик

Любому человеку важно, как он выглядит. Быть довольным собой и производить благоприятное впечатление на других людей своим внешним видом хотел бы, наверное, каждый или почти каждый. Но иногда в дело может вмешаться не, как обычно, случай, а целая болезнь. И называется она акне - угревая сыпь.

Что может произойти, если такое заболевание поразило кожу?

Примерно в трети случаев акне пройдет самостоятельно.

30% людей без проблем будут справляться с акне с помощью уходовых и лечебных косметических средств.

Остальные люди, имеющие такое заболевание, вынуждены будут обратиться к врачу.

Что может эффективно помочь справиться с акне?

Одно из средств, успешно лечащих акне, гель Азелик. Это средство предназначено для наружного применения. Выпускается в разных упаковках, например, по 5 г, 15 г, 30 г. Цена за препарат стартует трехсот с небольшим рублей.

Как Азелик лечит акне?

Уменьшает воспаление и жирность.

Очищает поры.

Подавляет рост бактерий.

Выравнивает поверхность кожи и цвет лица.

Оказывает антиоксидантное и антиандрогенное действие.

Казалось бы, всего одно средство, а в состоянии совершить столько полезных дел! Среди преимущество этого эффективного геля называются мягкое увлажнение кожи, действие на причины развития акне, борьба с постакне и, конечно же, доступная цена (о ней уже немного упоминалось выше).

Каковы могут быть причины возникновения этого неприятного заболевания?

Причины возникновения акне могут быть и внешними, и внутренними. К примеру, к внутренним относят эндокринные болезни, патологии ЖКТ, слабый иммунитет и т.д. К внешним - стресс, избавление от воспалений выдавливанием, злоупотребление жирной и сладкой едой, несоблюдение норм гигиены и т.д.

Есть ли советы при уходе за кожей лица при акне?

Советы по уходу за такой проблемной кожей, конечно же, существуют. Стоит утром и вечером тщательно очищать кожу от пыли, грязи и макияжа. При этом обычное мыло лучше не использовать, а применять хорошие специальные средства. Поле основного мытья необходимо сполоснуть лицо теплой водой и нанести увлажняющий крем.

При выходе из дома всегда стоит иметь при себе влажные салфетки, чтобы также была возможность при необходимости почистить лицо.

Желателен регулярный пилинг, примерно один-два раза в неделю.

При маскировке кожи стоит применять специальные косметические средства во избежание закупорки пор.

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