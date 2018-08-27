Дверь в квартиру, для гаража, промышленного объекта и иных целей: почему бы не Hörmann

Гаражи, квартиры, частные дома, технические помещения или строения, межкомнатные пространства - здесь везде необходимы двери. Современный российский рынок в этом плане неплохо насыщен. Изделия представлены и отечественными, и зарубежными производителями. Подобрать необходимую дверь при желании и наличии времени определенно можно. Но пенсионная аудитория отличается скрупулезным подходом ко многим вещам, и такая достаточно крупная покупка как дверь тоже входит в их число. И поэтому тем, кто решил преобразить внутреннее или внешнее пространство новой дверью, стоит обращать внимание только на надежных и опытных производителей. В городе Санкт-Петербурге это ООО "Хёрманн Руссия". Пройдя по ссылке: https://www.hoermann.ru/promyshlennyi-sektor/dveri/, можно увидеть отличные варианты дверей и стальных коробок для промышленного и жилищного строительства.

Как отмечено на сайте, Hörmann предлагает широкую линейку изделий, вместе с тем, если клиенту необходимо индивидуальное решение, специалисты компании помогут решить эту проблему. Двери будут отличаться надежностью, высоким качеством и долгим периодом эксплуатации.

Одно из предложений компании - многофункциональные двери, выполненные из стали или из нержавеющей стали. Изделия могут быть одно- или двустворчатыми. Из дополнительных характеристик возможны: звукоизоляция, защита от взлома, огнестойкость и дымонепроницаемость. Стальные двери будут хорошо служить там, где особенностями эксплуатации диктуется особая прочность конструкции. Перейдя в каталог необходимую продукцию можно выбрать в разделе "Многофункциональные двери". Также в каталоге есть следующие категории: "Стальные двери и двери из нержавеющей стали STS / STU", "Автоматические распашные двери", "Функциональные двери для строительства объектов", "Коробки", "Входные двери", "Функциональные двери для жилищного строительства", "Межкомнатные двери" и "Гаражные боковые двери". Остановимся на двух последних разделах.

Красивые межкомнатные двери, гармонизирующие пространство и создающие уют в доме, мечтает иметь каждый заботящийся о своем жилище хозяин. В Hörmann можно найти классические и современные стильные варианты, двери из разных материалов исполнения, с элементами остекления или украшенные затейливыми аппликациями и т.д. Что касается оформления такого важного помещения как гараж, то специалисты компании могут сделать для заказчика боковую дверь, которая будет повторять стиль самих гаражных ворот. Для кого создание концепции единого пространства является важным моментом - это оптимальный вариант.

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