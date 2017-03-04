Духи, вода парфюмерная или туалетная – в чем различие?

Наверняка каждый человек хотя бы однажды в жизни в парфюмерном магазине стоял в недоумении и не знал, что же выбрать – духи, воду парфюмерную или туалетную, одеколон или что-то еще. В действительности разница между всеми этими средствами существенная и не столько в стоимости.

Все эти представители парфюмерной индустрии в своей основе содержат:

Концентрат аромата

Спирт

Воду

А отличие заключается в содержании и количестве этих базовых составляющих. Парфюмерия в своем составе допускает незначительное количество антиоксидантов, на аромат они никаким образом не воздействуют. Что касается концентрации ароматических составляющих, то на разных рынках данный показатель разнится, но всегда придерживается некого предела.

Духи

Духи – самое дорогостоящее средство парфюмерии, они очень концентрированные, а потому отличаются стойкостью аромата. Их рекомендуется использовать вечером при выходе в свет, а также в холодное время. Духи отличаются ярко выраженными конечными нотками, соответственно утром и в жару лучше не применять такие сильно пряные ароматы.

В духах количество ароматических составляющих находится в пределах от двадцати до тридцати процентов. Иногда можно встретить хорошего качества копии духов, которые стоят гораздо дешевле аналогов.

Парфюмерная вода

Парфюмерная вода обладает иным содержанием ароматических компонентов и является чем-то средним между духами и туалетной водичкой – душистых концентратов 11-20 процентов. Это средство очень часто именуют духами дневными, поскольку ими допустимо пользоваться на протяжении всего дня. Такая вода от настоящего парфюма отличается четким «сердцем» аромата, при этом конечные нотки существенно слабее.

Купить качественную парфюмерную воду можно в интернете у надежного продавца – http://ru.siberianhealth.com/ru. Качество позволяет удержать аромат на 4-6 часов, при этом нужно помнить, что обильное использование состава утром не способствует сохранению аромата на целый день.

Туалетная вода

Туалетная вода – легкая разновидность парфюма, где четче всего выделяются средние и верхние нотки, а конечные улавливаются только слегка. Количество ароматического концентрата 7-10 процентов. Этим средством можно душиться по несколько раз на день при активном отдыхе, спортивных занятиях и даже при жарком климате. Сегодня именно туалетная вода самое востребованное средство парфюмерии.

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