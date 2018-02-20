Драцена - дерево счастья

Посреди долгой зимы время от времени хочется хотя бы одним глазком заглянуть за вьюжную пелену и полюбоваться буйной тропической растительностью. Растения семейства драценовых предоставят вам такую возможность.

Драцена — любительница влажного тропического климата, прекрасно приспособилась к жизни на подоконнике. В офисных условиях при правильном уходе и высоких потолках деревце может достичь трёх метров.

Дома оно так не вырастет, на точки роста давит потолок, но яркая тропическая крона будет радовать вас и зимой, и летом, особенно если в помощники по уходу за цветком вы возьмёте мобильное приложение uFlowers. Программа поможет вам в уходе за цветами, подскажет оптимальное время для подкормки и полива. Немного о разработчиках uFlowers: компания Nix Solutions - разработчик множества полезных, красивых и удобных программных продуктов. Узнайте больше о деятельности компании из отзывов клиентов Nix Solutions: https://www.nixsolutions.com/company/reviews/. Ознакомиться с более подробной информацией по мобильным разработкам Nix Solutions, в том числе и по приложению uFlowers всегда можно по ссылке: https://www.nixsolutions.com/ru/products/.

На родине драцене приписывают множество магических свойств. Прежде всего она хранительница домашнего очага. Её присутствия достаточно, чтобы в семье на корню прекращались любые споры и разногласия. Не зря её называют Деревом счастья. Незамужним девушкам драцена просто необходима, так как способна помочь в поисках суженого.

Другой вид драцены, в природе похожий на огромный зелёный гриб, называют Деревом дракона. На Тенерифе живёт легенда, что тысячу лет назад местным жителям надоело дарить дракону каждый год по семь самых красивых девушек, и они убили его. На месте гибели дракона выросло необычное дерево, которое и назвали в честь усопшего. Удивительно, но даже сок у Драконового дерева красноватый, наверное, как кровь дракона.

Вырастить Дерево дракона в горшке невозможно, а вот популярный в России сорт драцена Маргината отлично чувствует себя в квартирах даже за полярным кругом. Размножать этот вид драцены легче всего черенками. Сильно отросшую ветку разделите на кусочки примерно по 10 см и воткните сразу в землю. Пока черенок укореняется, пусть земля в горшке почти всегда будет влажная, но поддон должен быть сухой. Взрослому растению нужна не столько вода, сколько влажность.

Если вы творческая личность, поселите на своём подоконнике драцену Сандеру. Наверняка вы видели её в Икее и принимали за ветки бамбука. Растёт Сандера и в земле, и в воде, а также в цветном гелевом грунте. В последнем случае она живёт не на подоконнике, а на комодах, столиках и является не просто комнатным растением, а яркой интерьерной фишкой. Из нескольких растений любители-профессионалы составляют композиции, умело переплетая молодые веточки. В последнем случае цветок лучше всё же держать в земле, так он проживёт гораздо дольше и примет ту форму, которой добивается от него хозяин.

Согласно фен шуй, неприхотливая Сандера приносит счастье. Китайцы часто дарят её друг другу в надежде получить такую же от друзей. Если вы решили поселить Сандеру в воду или цветной грунт, не забывайте периодически подкармливать её удобрениями. Растущему в земле растению подкормка нужна гораздо реже. Из-за нехватки витаминов цветок может начать желтеть и терять листья.

На месте опавших листьев новые не вырастут, стебель оголится, и придётся вам черенковать Сандеру и рассаживать по новым горшочкам. Китайцы считают, что несколько маленьких растений принесут больше счастья, чем одно большое, поэтому и таскают их из дома в дом по любому поводу, но наши российские последователи фен шуй думают иначе: старый друг лучше новых двух. Так или иначе, пусть Сандера или другие драцены принесут в ваш дом счастье и благосостояние!

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