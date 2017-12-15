Доступность услуг для инвалидов и создание безбарьерной среды

Доступность услуг для инвалидов или универсальная безбарьерная среда – это предоставление услуг людям с ограниченными возможностями. Для того, что объект соответствовал всем требованиям, составляется план реализации универсального дизайна для инвалидов. Разработка производится в соответствии с нормативными документами. Помимо этого, сотрудники заведения или организации должны пройти подготовку для работы с маломобильными группами граждан. Оценку доступности объекта может оценивать только эксперт.

Особенности организации

Любое заведение, учреждение или транспортные средства могут пройти добровольную сертификацию на возможность предоставлять свои услуги инвалидам. Разумное приспособление организуется при помощи двух способов. Первое – обеспечивается доступность самого здания или сооружения. Для этого используются:

специальные поручни;

пандусы;

увеличенные дверные проемы;

надписи шрифтами для слабовидящих.

И другие возможные способы. На сайте www.sdsvoi.ru проводится обучение по доступности услуг для инвалидов для экспертов (http://www.sdsvoi.ru/obychenie/obychenie-ekspertov/). Второе – изменения порядка предоставления услуг, оказание дополнительной помощи для людей с ограниченными возможностями. Подобные положения об организации установлены в законодательном порядке. После проведенных изменений, организация может пройти процедуру сертификации. Проводят её только эксперты, имеющие также соответствующее подтверждение своей деятельности.

Что такое безбарьерная среда?

Подобное понятие включает в себя все вышеуказанные требования к услугам и учреждениям, которые хотели бы и могут предоставлять свои услуги инвалидам. Безбарьерная среда отличается тем, что маломобильным группам людей предоставляется такое же обслуживание, как и обычным граждан, но с учетом их личных особенностей. Это значит, что пострадавший от сердечно-сосудистых заболеваний при пользовании речным портом, должен иметь возможность отдыхать в положении лежа или сидя. Однако, предоставленные услуги не предполагают пользование зоной повышенного комфорта, если есть места в обычном зале.

Создание безбарьерной среды гарантирует возможность использовать специально приспособленные услуги организации. При создании безбарьерной среды для инвалидов также учитываются возможности учреждения. Например, не обоснованным считается требование полностью реконструировать здание, если оно является архитектурным памятником.

В качестве разумного решения является создание доступности объекта при помощи универсального дизайна (http://www.sdsvoi.ru/chto-takoe-sds/dostupnost-chto-eto/). Он включает в себя дизайн предметов, программ и обстановок, которые становятся максимально доступными для всех групп граждан, без требований к их дополнительной адаптации. При этом, подобная конверсия не отрицает наличия вспомогательных устройств, там где это действительно необходимо для людей с ограниченными возможностями. В целом, универсальный дизайн направлен на создание удобной обстановки для использования всеми категориями граждан.

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