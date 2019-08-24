Достойно и с должным уходом можно провести серебряные годы в частном пансионате для престарелых

Старость ожидает каждого человека. И когда в семье находится пожилой родственник, близкие не всегда могут в стенах дома оказать ему должный уход. Присмотр обеспечить, если кто-то находится постоянно рядом, еще реально. А вот если у престарелого имеются какие-то серьезные заболевания, то не всегда.

Выходы здесь могут быть разные. Кто-то на свой страх и риск оставляет пожилого родственника на некоторое время одного, другие нанимают сиделок, третьи просят приглядывать на время своего отсутствия соседей или друзей. Есть и еще один вариант – более надежный и достаточно доступный – разместить пожилого человека в пансионат для престарелых. Например, достойное пребывание обеспечивает центр «Родительский дом» (http://rdom.su/).

Подобные дома для престарелых могут быть государственными и частными. Здесь обычно предлагается не только присмотр за людьми пожилого возраста, но и медицинское обслуживание.

Рассмотрим частные заведения. Лучше, конечно, их один раз увидеть, чем несколько – прочитать, и поэтому во многих для родственников организуются экскурсии, чтобы они сами имели возможность посмотреть на жизнь пансионата изнутри. Судя по объявлениям в интернете, здесь предлагаются достаточно комфортные условия для проживания. Номера в основном указываются двух- и трех- и четырехместные. Кроме кроватей в помещениях есть прикроватные тумбочки, шкафы, стол. Иногда в номерах стоят телевизоры.

Придомовая территория таких заведений ухоженная. Имеются зеленые насаждения, организована удобная дорожно-тропиночная сеть, размещены скамейки, уличные тренажеры для взрослых и т.д.

Созданы условия в частных пансионатах и для тех, кто использует при ходьбе ходунки, может передвигаться только на инвалидной коляске, для лежачих людей.

Существует режим дня, где находится место приемов пищи, зарядки, дыхательной гимнастики, медицинских и гигиенических процедур, досуга.

Что касается питания, то оно заявляется как пяти- или шестиразовое. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и в некоторых заведениях еще есть паужин.

Досуговые мероприятия предлагаются в пансионатах частного толка с учетом возможностей людей и по их интересам.

Заведения идут на разные графики пребывания пациентов: круглосуточное, пятидневное, несколько дней в неделю, на период отъезда родственников и т.д. Цены в зависимости от этого и от выбранных или необходимых услуг разные, стартуют примерно с 800-900 рублей в сутки.

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