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Достопримечательности Петербурга. Музеи и храмы
Ксения ДАВЫДОВА   
08 Августа 2018 г.
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Достопримечательности Петербурга. Музеи и храмы.

Санкт-Петербург - удивительный город. Он богат достопримечательностями, которые привлекают туристов ежегодно. Если вы планируете провести отпуск в Питере, стоит начать с выбора гостиницы. Оптимальным вариантом будет гостиница на Петроградской (в стоимость номера включены завтраки).

Эрмитаж

Эрмитаж - крупнейший музей в России и один из крупнейших музеев в Европе. Коллекция музеев насчитывает более 3-х миллионов экземпляров. Главная экспозиция музея находится в Зимнем дворце. Когда-то (а точнее, до 1917 года) это была резиденция царской семьи. Сейчас в Зимнем дворце можно увидеть древние артефакты, сокровища царской России, картины, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства. Музей расположен на Дворцовой площади, рядом со станцией метро "Адмиралтейская". С Дворцовой площади также берет начало главная магистраль Санкт-Петербурга - Невский проспект.

Достопримечательности Петербурга. Музеи и храмы.

Русский музей

Русский музей является крупнейшим собранием произведений искусства русских мастеров. Его крупнейшая коллекция находится в Михайловском дворце. Здесь вы увидите шедевры русских живописцев, скульпторов и ремесленников. В залах и запасниках Михайловского дворца хранится более 400 тысяч экспонатов.

Достопримечательности Петербурга. Музеи и храмы.

Исаакиевский собор

В XVIII веке вместо знаменитого памятника Петру I "Медный всадник" стояла деревянная церковь. Она не раз перестраивалась, так как не могла вместить всех прихожан быстрорастущего города. Исаакиевский собор, который мы сейчас наблюдаем сейчас, был построен в 1858 году по проекту Огюста Монферрана. Был назван в честь Исаакия Далматского – покровителя города. С Исаакиевским собором связано большое количество интересных фактов и архитектурных новшеств. Во время строительства были сделаны фотографии – одни из первых в стране. Впервые была использована технология гальванопластики, что позволило расположить барельефы и медные статуи на высоте. Сейчас в Исаакиевском соборе можно увидеть иконы, скульптуры и картины на христианскую тематику. После посещения собора можно подняться на его колоннаду. Это отличная обзорная площадка, где можно полюбоваться городом с высоты птичьего полета, сделать классные фотографии и послушать информацию о близлежащих достопримечательностях.

Достопримечательности Петербурга. Музеи и храмы.

Спас-на-Крови

Его второе имя Храм Воскресения Христова. Храм был построен на месте трагических событий. В 1883 году в результате покушения здесь был смертельно ранен император Александр II. Здесь находится самая большая в мире коллекция икон.

Достопримечательности Петербурга. Музеи и храмы.

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