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Достоинства и недостатки квартиры-студии
Ксения ДАВЫДОВА   
20 Марта 2019 г.
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Достоинства и недостатки квартиры-студии

В современном мире недвижимость пользуется большим спросом у покупателей с различным уровнем дохода. Обеспеченные люди могут приобрести квартиры большей площади, а люди с уровнем дохода ниже среднего предпочитают однокомнатные квартиры или квартиры-студии, ввиду их невысокой стоимости.

Студия завоевала свою популярность в начале прошлого века на западе. В США квартиры-студии приобретались людьми творческих профессий. Писателям, скульпторам, музыкантам и художникам было комфортно не только работать в квартире подобного класса, но и проживать. В России студии приобретают молодые люди, пенсионеры, а также инвесторы. В настоящее время студия в Барнауле, Москве, Иркутске или другом городе России - это выгодное вложение средств и оптимальный вариант.

Достоинства студии

  1. Квартира-студия не имеет лишних стен и перегородок, соответственно в неё будет проникать больше дневного цвета.
  2. Благодаря отсутствию лишних углов уборку можно будет делать быстрее.
  3. Коммунальные платежи рассчитываются исходя из площади студии, и чем она меньше, тем дешевле будут предоставляемые услуги.
  4. Ремонт в квартире-студии можно сделать своими руками гораздо быстрее, чем в квартирах другого класса.
  5. Студия всегда будет ликвидна.

Недостатки студии

  1. Из-за того, что в квартире-студии маленькая площадь, то будет существенной проблемой размещение мебели. Довольствоваться придётся самым необходимым.
  2. Студия не подойдёт людям, у которых разный ритм жизни.
  3. Семье, у которой имеется ребенок, будет некомфортно проживать в квартире, где нет отдельной комнаты. Ребёнку по мере взросления будет требоваться больше места не только для игр, но и для удобства.
  4. Услуги дизайнера при ремонте будут весьма высоки в цене.
  5. Площадь квартиры-студии не позволит оставить у себя в гостях с ночёвкой родственников.

Несомненно, кто-то из покупателей квартиры-студии найдёт для себя и другие достоинства подобного жилья. Студия завоевала свою популярность на российском рынке недвижимости более 15 лет назад и с каждым годом спрос на такое жильё только растёт.

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