Домино: от католических монахов до наших дней

Кино, вино и домино – так в шутку называлась троица выходного дня в былые благословенные годы. Впрочем, почему в шутку? Ведь почти ничего не стоило сводить семью в кинотеатр, затем присесть за столик в родном дворе со старыми приятелями, выпить на свежем воздухе недорогого, но настоящего и в целом полезного напитка, и традиционно «забить козла» в хорошей компании.

Много ли нужно человеку для отдохновения души? Только вот никто не думал, что даже такой малости можно лишиться. Теперь пошло такое кино, что поневоле смотришь только старые фильмы по телевизору, успевая уворачиваться от дурных и злых телеведущих. С вином тоже надо быть осторожнее, потому что дорого и можно отравиться. Остаётся лишь один старый верный товарищ – благородная игра, известная под названием «домино».

В общем, как поется в песне, не надо печалиться. Если погода скучна, а компания не набирает кворум, то сыграть можно не выходя из дома, по интернету. Этот результат научно-технического прогресса вам точно не чужд, если вы читаете эти строки. На всякий случай покажем ссылочку, где можно играть запросто, без лишних хлопот: https://luckforfree.com/domino/.

И все-таки: что такое домино в историческом разрезе? Откуда оно взялось средь наших лесов и равнин?

Прообраз домино пришел то ли из Индии, то ли из Китая – ученые не могут договориться в этом вопросе. Известно только, что эту игру завезли в Европу в XVIII веке. Венецианские купцы, пристрастившиеся к этой забаве на Востоке, недолго думая, видоизменили ее и превратили в то самое домино, которое нам известно. Свое название игра получила из-за черно-белой раскраски. Она напоминала игрокам одеяние монахов-доминиканцев – белые плащи с черными капюшонами. По другой версии, игру эту придумали те самые монахи. Вера запрещала им резаться в карты, и, чтобы скоротать вечерок, хитроумный аббат Домино придумал разновидность игры в кости, к которой никто не мог придраться. Играть в домино разрешалось в католических монастырях, это исторический факт. Некоторые ученые считают, что название игры пришло из молитвы монахов-католиков, с которой они начинают всякое дело: «Domino gracias» (благодарение Господу).

Как домино попало в Россию – загадка. Бытует мнение, что эту забаву импортировал Пётр Первый. Другие считают, что домино пришло в нашу страну через портовые города – моряки были не дураки сразиться в костяшки, они-то и обучили игре всех остальных, чтобы не тосковали на берегу. Так или не так, уже никто не помнит. Но сыграть в домино, пожалуй, можно. Да хоть прямо сейчас.

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