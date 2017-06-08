Домик для пенсионера. Особенности выбора

Многие представители старшего поколения мечтают проводить свою жизнь в загородном доме. А рынок сейчас предлагает достаточно вариантов, рассчитанных на любой вкус и кошелек. Но пенсионеры, бывает, что стеснены в деньгах. И поэтому лучше иногда присмотреть бюджетные варианты. Таковым, например, считается дом, построенный из дерева. Достоинства этого материала известны, наверное, каждому – относительно недорогая стоимость, «дышащие» свойства, хорошая теплоизоляция и т.д. Также позволят уложиться в демократичную по нынешним меркам цену дома под ключ из каркаса. Застройщики могут построить дом, если нужно, и поэтапно. У «каркасного» решения тоже немало плюсов. Это быстрое возведение строения, низкая теплопроводность и теплоемкость, облегченный фундамент, хороший внешний вид внутренних стен, отсутствие усадки и экобезопасность.
Еще, выбирая подходящий домик для пенсионера, нужно остановиться на следующих моментах:
Лучше, если в доме не будет лестниц. То есть взрослым людям хорошо подойдет одноэтажное строение. Можно приспособить по всей длине помещений удобные поручни.
Также стоит предусмотреть широкие проемы. Это пригодиться, если в доме будет жить «колясочник».
Переезд в загородный дом состоялся? Тогда лучше не менять мебель или менять ее постепенно, потому что люди старшего поколения не очень легко воспринимают перемены. Также в обстановке стоит придерживаться минимализма, потому что это существенно облегчит уборку по дому.
Особое внимание полам. Пороги между комнатами лучше не делать, покрытие выбирать не скользкое и не устилать пространство коврами, дабы при ходьбе не споткнуться.
Если переезд затевается для семейной пары старшего возраста, иметь каждому из них отдельную спальню – несомненный плюс. Отлично, если позволяют материальные возможности, предусмотреть отдельное спальное помещение для сиделки, осуществляющей уход.
В доме прекрасным решением будет большое окно с красивым видом на сад или улицу. И закрытая веранда, где можно попить чай или провести вечер с пришедшими гостями.
Еще отдельная тема – крыльцо. Невысокое, с широкими и невысокими ступеньками – самый подходящий вариант.
Также желательно иметь два выхода из дома. Во-первых, для удобства – чтобы попасть сразу на улицу или в любимый сад. И в целях безопасности.
Кроме того, нужно соорудить продуманный санузел. Для людей взрослых хорошо подойдет совмещенное помещение. Ванную лучше смонтировать низкую или с открывающимся бортиком.
В итоге все эти нюансы, вовремя спроектированные, помогут сделать жизнь старшему поколению в загородном доме не только легкой и комфортной, но и истинно для души. Выбор за вами!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
Льготы работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Приоритетные задачи ПФР в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...