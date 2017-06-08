Домик для пенсионера. Особенности выбора

Многие представители старшего поколения мечтают проводить свою жизнь в загородном доме. А рынок сейчас предлагает достаточно вариантов, рассчитанных на любой вкус и кошелек. Но пенсионеры, бывает, что стеснены в деньгах. И поэтому лучше иногда присмотреть бюджетные варианты. Таковым, например, считается дом, построенный из дерева. Достоинства этого материала известны, наверное, каждому – относительно недорогая стоимость, «дышащие» свойства, хорошая теплоизоляция и т.д. Также позволят уложиться в демократичную по нынешним меркам цену дома под ключ из каркаса. Застройщики могут построить дом, если нужно, и поэтапно. У «каркасного» решения тоже немало плюсов. Это быстрое возведение строения, низкая теплопроводность и теплоемкость, облегченный фундамент, хороший внешний вид внутренних стен, отсутствие усадки и экобезопасность.

Еще, выбирая подходящий домик для пенсионера, нужно остановиться на следующих моментах:

Лучше, если в доме не будет лестниц. То есть взрослым людям хорошо подойдет одноэтажное строение. Можно приспособить по всей длине помещений удобные поручни.

Также стоит предусмотреть широкие проемы. Это пригодиться, если в доме будет жить «колясочник».

Переезд в загородный дом состоялся? Тогда лучше не менять мебель или менять ее постепенно, потому что люди старшего поколения не очень легко воспринимают перемены. Также в обстановке стоит придерживаться минимализма, потому что это существенно облегчит уборку по дому.

Особое внимание полам. Пороги между комнатами лучше не делать, покрытие выбирать не скользкое и не устилать пространство коврами, дабы при ходьбе не споткнуться.

Если переезд затевается для семейной пары старшего возраста, иметь каждому из них отдельную спальню – несомненный плюс. Отлично, если позволяют материальные возможности, предусмотреть отдельное спальное помещение для сиделки, осуществляющей уход.

В доме прекрасным решением будет большое окно с красивым видом на сад или улицу. И закрытая веранда, где можно попить чай или провести вечер с пришедшими гостями.

Еще отдельная тема – крыльцо. Невысокое, с широкими и невысокими ступеньками – самый подходящий вариант.

Также желательно иметь два выхода из дома. Во-первых, для удобства – чтобы попасть сразу на улицу или в любимый сад. И в целях безопасности.

Кроме того, нужно соорудить продуманный санузел. Для людей взрослых хорошо подойдет совмещенное помещение. Ванную лучше смонтировать низкую или с открывающимся бортиком.

В итоге все эти нюансы, вовремя спроектированные, помогут сделать жизнь старшему поколению в загородном доме не только легкой и комфортной, но и истинно для души. Выбор за вами!

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