Домашний персонал: где найти и советы по выбору няни

Это только кажется, что услуги домашнего персонала могут позволить себе состоятельные люди. Подобных помощников нанимают и вполне обычные граждане. Например, иногда могут потребоваться услуги няни, гувернантки или репетитора для любимых внуков, а для взрослого человека может понадобиться сиделка. Разросшийся сад может требовать несколько "рук" и не только хозяйских, и тогда эффективно будет заказать услуги садовника. Где же находятся подобные специалисты? Часто они работают через агентство по подбору персонала. Такие фирмы можно найти практически в каждом более-менее крупном городе.
В Оренбурге успешно осуществляет свою деятельность в этом направлении агентство по подбору домашнего персонала "Сфера Чистоты". На сайте фирмы указан прайс, где доступно прописано, сколько стоят услуги специалистов. Например, час работы няни, гувернантки, репетитора, домработницы или садовника обойдется в 200 рублей. Час сиделки оценивается в 250 рублей. А вот за персонального повара придется заплатить побольше, час его времени оценивается в 500 рублей. Обозначена и цена за труд каждого работника в день. К примеру, у няни это 1000 рублей, у домработницы - полторы.
Названы факторы, от которых зависит цена, агентство по подбору домашнего персонала "Сфера Чистоты" выделяет такие моменты, как квалификация работника, вариант занятости, точный список дел, место работы и т.д. На сайте можно познакомиться с условиями сотрудничества, начинается все с заключения договора. Прописаны обязанности агентства, среди которых поиск и отбор кандидатов, проверка документов, анализ резюме и т.д. На ресурсе можно оставить заявку и в скором времени для переговоров по ней с клиентом свяжется менеджер.
Несколько советов по выбору няни
Няню лучшее подбирать через специализированное агентство по найму домашнего персонала, и выбор тогда будет не из одной-двух кандидатур, когда применяются самостоятельные шаги, а из многих соискателей.
Кандидата стоит попросить показать паспорт, справку о здоровье и диплом об образовании. Последний документ наиболее ценен, когда подбирается няня, из медицинского или педагогического учебного заведения. Можно поинтересоваться наличием рекомендаций, но они не являются показателем того, что данный работник, их имеющий, идеально подойдет. Есть и хорошо - лишними рекомендательные письма в любом случае не будут.
И еще кандидата "в няни" нужно разговорить. Педработник, к примеру, может быть отличным специалистом, но отчаянным молчуном, а для ребенка очень важны коммуникативные связи.
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