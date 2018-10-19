Дом престарелых: за что придется платить и временное размещение как выход из ситуации

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Дома престарелых уже на протяжении ряда лет перестали ассоциироваться с ужасными учреждениями, где вынуждены проводить остаток своей жизни бедные брошенные родными или просто одинокие пожилые люди. Направить мнение в позитивное русло в большой степени помогли заведения частного толка, которые показали, что пенсионеры могут содержаться в таких домах очень достойно. Учреждения смогли организовать на своих площадях широкий спектр медицинских услуг, досуговых и спортивных занятий.
Предложений по частным домам престарелых сейчас очень много. Чтобы выбрать для близкого человека оптимальный вариант, можно обратиться к интернету. Например, на одном из сервисов собраны данные о домах престарелых в Москве и области. Подходящее учреждение можно найти здесь в соответствии с заданными параметрами. Информация подана довольно широко. Данные о домах снабжены качественными фотографиями, демонстрирующими обстановку внутри заведения и благоустройство внешней территории, дается подробное описание места, можно ознакомиться и с отзывами родственников постояльцев.
Проживание в частном учреждении, конечно, не дешевое удовольствие. В среднем цена за сутки варьируется в разных территориях от 900 до 1300 рублей. Могут быть предусмотрены скидочные программы, если оплата за проживание вносится за несколько месяцев вперед.
Иногда человек на выходные забирается родственниками, а проводит в учреждении только будни. Другой вариант - человек пребывает в доме престарелых 2-3 дня в неделю, а остальные дома. Все эти моменты отражаются на оплате. В частных домах в этом плане гибкий финансовый расчет.
Минимум, что оплачивается, это проживание (комната или койко-место), питание, медицинское облуживание, лекарства, одежда и другие необходимые вещи и услуги помощника по хозяйству. Также для людей организуются физиотерапевтические процедуры, развлекательные и спортивные мероприятия. Практически действует система "все включено". И за все, конечно, нужно платить.
Со стороны родственников можно увидеть в интернете много хороших отзывов. Возьмем кратковременное размещение в учреждении. Кто-то смог без проблем сменить обстановку и хорошо отдохнул, отправив пожилого родственника на этот период в частный дом престарелых. Иные смогли произвести обмен квартиры, да еще и успели сделать в приобретенном жилище минимальный ремонт. А если человек лежачий или с деменцией, когда толком от него и не отойдешь, все было бы гораздо проблематичней. И разнообразие предложений по частным заведениям и возможность помещения туда пожилого родного человека - прекрасный выход в этих и других подобных ситуациях.
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