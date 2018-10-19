Дом престарелых: за что придется платить и временное размещение как выход из ситуации

Дома престарелых уже на протяжении ряда лет перестали ассоциироваться с ужасными учреждениями, где вынуждены проводить остаток своей жизни бедные брошенные родными или просто одинокие пожилые люди. Направить мнение в позитивное русло в большой степени помогли заведения частного толка, которые показали, что пенсионеры могут содержаться в таких домах очень достойно. Учреждения смогли организовать на своих площадях широкий спектр медицинских услуг, досуговых и спортивных занятий.

Предложений по частным домам престарелых сейчас очень много. Чтобы выбрать для близкого человека оптимальный вариант, можно обратиться к интернету. Например, на одном из сервисов собраны данные о домах престарелых в Москве и области. Подходящее учреждение можно найти здесь в соответствии с заданными параметрами. Информация подана довольно широко. Данные о домах снабжены качественными фотографиями, демонстрирующими обстановку внутри заведения и благоустройство внешней территории, дается подробное описание места, можно ознакомиться и с отзывами родственников постояльцев.

Проживание в частном учреждении, конечно, не дешевое удовольствие. В среднем цена за сутки варьируется в разных территориях от 900 до 1300 рублей. Могут быть предусмотрены скидочные программы, если оплата за проживание вносится за несколько месяцев вперед.

Иногда человек на выходные забирается родственниками, а проводит в учреждении только будни. Другой вариант - человек пребывает в доме престарелых 2-3 дня в неделю, а остальные дома. Все эти моменты отражаются на оплате. В частных домах в этом плане гибкий финансовый расчет.

Минимум, что оплачивается, это проживание (комната или койко-место), питание, медицинское облуживание, лекарства, одежда и другие необходимые вещи и услуги помощника по хозяйству. Также для людей организуются физиотерапевтические процедуры, развлекательные и спортивные мероприятия. Практически действует система "все включено". И за все, конечно, нужно платить.

Со стороны родственников можно увидеть в интернете много хороших отзывов. Возьмем кратковременное размещение в учреждении. Кто-то смог без проблем сменить обстановку и хорошо отдохнул, отправив пожилого родственника на этот период в частный дом престарелых. Иные смогли произвести обмен квартиры, да еще и успели сделать в приобретенном жилище минимальный ремонт. А если человек лежачий или с деменцией, когда толком от него и не отойдешь, все было бы гораздо проблематичней. И разнообразие предложений по частным заведениям и возможность помещения туда пожилого родного человека - прекрасный выход в этих и других подобных ситуациях.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ