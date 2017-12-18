Дом должен оставаться крепостью

«Мой дом – моя крепость», гласит старая английская поговорка. Сомневаться в правоте этих слов не приходится, особенно в наши дни, когда охрана личного имущества приобрела особое значение.

Ленты новостных агентств и телевизионные новости каждый день пестрят сообщениями о новых ограблениях квартир, хищениях и взломах. Криминал не брезгует ничем, его добычей становятся деньги, одежда, бытовая техника. Часто выясняется, что потерпевшие надеялись на авось и даже не задумывались об охране своего жилья. Как видим, вопросы безопасности не прощают беспечного отношения, и лучше уж не испытывать на себе всю глубину этой истины. Ведь сделать свою крепость неприступной не так уж сложно: достаточно воспользоваться услугами профессионального охранного агентства.

К счастью, рынок охранных услуг представлен в России достаточно широко, а цены отличаются доступностью. В этом легко убедиться. Чтобы сориентироваться в ценах, следует узнать стоимость охраны квартир в крупных городах, для которых наиболее актуален вопрос квартирной защиты, в Москве и Санкт-Петербурге. За информацией обратимся на сайт группы компаний «Легис», квалифицированно предоставляющей услуги пультовой охраны на протяжении более 23 лет. Легко убедиться, что услуги, включающие в себя мониторинг и реагирование, обходятся заказчику всего лишь в полторы тысячи рублей в месяц. При этом можно быть уверенным, что имущество находится под надежной защитой: применяется охранное оборудование высочайшего класса, на круглосуточном дежурстве находятся более 20 групп быстрого реагирования, оперативные сотрудники вооружены огнестрельным оружием и обладают опытом его применения в критических ситуациях. Вывод очевиден: скупой платит дважды.

Как отмечают специалисты, пультовая охрана остается самым востребованным видом охранных услуг. Ее популярность объясняется тремя главными преимуществами: она удобна, надежна и приемлема по затратам. Клиенту не требуется специальная подготовка, аппаратура не занимает особое место в квартире, тревожная кнопка почти незаметна. По желанию заказчика профессионалы составят персональный проект, чтобы достичь максимального эффекта охранной системы. В отличие от лихих девяностых, нынешние охранные фирмы несут материальную ответственность перед клиентом и в своей работе полностью руководствуются правовыми нормами.

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