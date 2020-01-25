Долой привилегии!

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Забылся…

В Беляевском районе Одесской области задержали вора-неудачника. Мужчина залез в чужой дом, но вместо того чтобы убегать, принялся варить себе ужин и по неосторожности устроил пожар. Это заметили соседи, которые и вызвали на место преступления правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Одесской области. Прибыв по вызову, правоохранители задержали правонарушителя, который проник в дом, разбив оконное стекло. Им оказался 48-летний неоднократно судимый за кражи уроженец Луганской области. Мужчина признался, что хотел забрать посуду и шлифовальный аппарат, а еще – подкрепиться макаронами. Однако, снимая с плиты кастрюлю, случайно поджег полотенце. В качестве оправдания он пожаловался на отсутствие работы и средств.

МГ: Скорее всего, бедолага, попав не кухню, просто забылся, подумав, что он у себя дома. И так захотелось домашних макарошек! Теперь ему долго будет сниться несостоявшийся обед…

Вина замучила!

Полицейские из Пенсильвании (США) очень удивились, получив таинственное письмо от человека, подписавшегося именем Дейв.

В конверт был вложен парковочный талон 1974 года и записка с извинениями. Дейв сообщил, что много лет намеревался заплатить за парковку, но откладывал.

Теперь же он больше не может справляться с чувством вины, поэтому посылает деньги. Счёт составлял два доллара, но незнакомец, видимо, решил загладить свою оплошность, так как вложил в письмо пять долларов.

Дейв, который пожелал сохранить анонимность, оригинально написал свой адрес – «Любой город, чувство вины». Впрочем, полицейским всё равно хотелось бы познакомиться с этим человеком, чтобы хотя бы поблагодарить его за гражданскую сознательность, пусть и запоздавшую на долгие годы.

МГ: Очередное подтверждение мысли, что совершая неблаговидные поступки, нужно помнить – чувство вины всё равно догонит вас! И далеко не всегда удастся откупиться от него…

Чем хуже, тем лучше

Оригинальный способ борьбы за чистоту улиц изобрели жители Николаева. Инициативная группа объявила конкурс на лучшую кучу мусора в городе.

Участники акции должны присылать фото свалки, ее размеры, точное местоположение и другие данные.

Самые яркие фотографии будут отосланы в горисполком, чтобы вызвать укоры совести у местных чиновников.

МГ: Может, имеет смысл и в Иркутске объявить такой конкурс? Может, это позволит лучше очищать город от мусора? Хотя надеяться на укоры совести чиновников, думается, наивно…

Долой привилегии!

Правительство Австралии лишило ряд государственных служащих привилегии бесплатно пользоваться услугами массажиста на рабочем месте, передает один из немецких телеканалов.

Теперь чиновники, желающие, чтобы их помассировали, должны будут платить. Тем самым власти надеются сэкономить 65 тысяч евро. Впрочем, свои действия они объясняют не только экономией, но и заботой о равноправии.

«Многие чиновники работают на износ и заслуживают поощрения, – отметил в этой связи министр финансов Австралии Крис Боуэн. – Но есть и другие люди, которые после 12 часов работы на фабрике были бы не прочь пройти массаж, однако такой возможности не имеют».

Отмечается, что привилегией на массаж пользовались далеко не все госслужащие. В основном ей обладали сотрудники финансовых управлений и статистических бюро. Обычно сеанс массажа на работе длился 15 минут и стоил около 9 евро.

МГ: Доля чиновников действительно тяжкая! Это вам не на фабрике гайки крутить! И как тут обойтись без массажа? Однако, думается, что финансовая система Австралии не сильно пострадает без этих процедур. Тем более – и экономия есть….

Истоки рынка

Ученые из Сингапура, в течение 20 месяцев наблюдавшие за группой из 50 длиннохвостых макак на острове Калимантан, обнаружили у них существование настоящего рынка сексуальных услуг, пишет The New Scientist.

По словам Майкла Гамерта из Технологического университета Наньянга, чтобы склонить партнершу к половому акту, самцы-макаки должны «заплатить»: вычесать у самки блох.

Длительность вычесывания блох (иными словами, стоимость) напрямую зависит от соотношения спроса и предложения. Когда вокруг мало самок, она занимает в среднем шестнадцать минут, когда самок много – около восьми.

Отмечается, что исследование длиннохвостых макак может рассматриваться как подтверждение теории «биологического рынка», выдвинутой Рональдом Ноэ из университета Страсбурга и Питером Хаммерштайном из университета Гумбольдта.

Согласно Ноэ и Хаммерштайну, биологический рынок, товарообмен и «коммерция», могли существовать до появления человека и товарно-денежных отношений. В этом плане отношения между homo sapiens, когда пожилые, богатые мужчины приобретают благосклонность молодых женщин, могут рассматриваться как рудимент биологического рынка, на который наложились экономические и социальные факторы современного общества.

МГ: Какой стойкий рудимент оказался! Вот они где – истоки рыночной экономики, которой нас не так давно учили молодые реформаторы…

Грабеж или благотворительность?

Фермеры из провинции Хубэй (Китай) были польщены, когда к ним пришли соседи и заявили, что выращиваемый ими дайкон чрезвычайно вкусен.

Правда, вслед за комплиментом последовала просьба – гости поинтересовались, не могут ли они набрать немного корнеплодов бесплатно? Хозяева урожая рассудили, что не обеднеют от одной-двух сумок, и великодушно дали разрешение на сбор дайкона. На следующий день начался подлинный кошмар – на поле явились несколько тысяч любителей халявы, которых фермеры и в глаза-то никогда не видели, и принялись опустошать грядки. Нашествие длилось с 7 утра до 10 вечера, и хозяевам, которым отказалась помочь полиция, оставалось лишь горестно наблюдать, как их 500-тонный урожай попросту разворовывается!

Стоит добавить, что хотя фермеры и понесли убытки примерно на 42 000 долларов, они решили не требовать ни от кого компенсации. Добрые люди, поплатившиеся за свою щедрость, договорились считать произошедшее актом благотворительности и работать дальше.

МГ: Сдается, что в следующий раз добрые люди будут осмотрительнее. Хотя хочется верить, что эта история их кое-чему научила….

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