|
Долой привилегии!
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|25 Января 2020 г.
|
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Забылся…
В Беляевском районе Одесской области задержали вора-неудачника. Мужчина залез в чужой дом, но вместо того чтобы убегать, принялся варить себе ужин и по неосторожности устроил пожар. Это заметили соседи, которые и вызвали на место преступления правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Одесской области. Прибыв по вызову, правоохранители задержали правонарушителя, который проник в дом, разбив оконное стекло. Им оказался 48-летний неоднократно судимый за кражи уроженец Луганской области. Мужчина признался, что хотел забрать посуду и шлифовальный аппарат, а еще – подкрепиться макаронами. Однако, снимая с плиты кастрюлю, случайно поджег полотенце. В качестве оправдания он пожаловался на отсутствие работы и средств.
Вина замучила!
Полицейские из Пенсильвании (США) очень удивились, получив таинственное письмо от человека, подписавшегося именем Дейв.
В конверт был вложен парковочный талон 1974 года и записка с извинениями. Дейв сообщил, что много лет намеревался заплатить за парковку, но откладывал.
Теперь же он больше не может справляться с чувством вины, поэтому посылает деньги. Счёт составлял два доллара, но незнакомец, видимо, решил загладить свою оплошность, так как вложил в письмо пять долларов.
Дейв, который пожелал сохранить анонимность, оригинально написал свой адрес – «Любой город, чувство вины». Впрочем, полицейским всё равно хотелось бы познакомиться с этим человеком, чтобы хотя бы поблагодарить его за гражданскую сознательность, пусть и запоздавшую на долгие годы.
Чем хуже, тем лучше
Оригинальный способ борьбы за чистоту улиц изобрели жители Николаева. Инициативная группа объявила конкурс на лучшую кучу мусора в городе.
Участники акции должны присылать фото свалки, ее размеры, точное местоположение и другие данные.
Самые яркие фотографии будут отосланы в горисполком, чтобы вызвать укоры совести у местных чиновников.
Долой привилегии!
Правительство Австралии лишило ряд государственных служащих привилегии бесплатно пользоваться услугами массажиста на рабочем месте, передает один из немецких телеканалов.
Теперь чиновники, желающие, чтобы их помассировали, должны будут платить. Тем самым власти надеются сэкономить 65 тысяч евро. Впрочем, свои действия они объясняют не только экономией, но и заботой о равноправии.
«Многие чиновники работают на износ и заслуживают поощрения, – отметил в этой связи министр финансов Австралии Крис Боуэн. – Но есть и другие люди, которые после 12 часов работы на фабрике были бы не прочь пройти массаж, однако такой возможности не имеют».
Отмечается, что привилегией на массаж пользовались далеко не все госслужащие. В основном ей обладали сотрудники финансовых управлений и статистических бюро. Обычно сеанс массажа на работе длился 15 минут и стоил около 9 евро.
Истоки рынка
Ученые из Сингапура, в течение 20 месяцев наблюдавшие за группой из 50 длиннохвостых макак на острове Калимантан, обнаружили у них существование настоящего рынка сексуальных услуг, пишет The New Scientist.
По словам Майкла Гамерта из Технологического университета Наньянга, чтобы склонить партнершу к половому акту, самцы-макаки должны «заплатить»: вычесать у самки блох.
Длительность вычесывания блох (иными словами, стоимость) напрямую зависит от соотношения спроса и предложения. Когда вокруг мало самок, она занимает в среднем шестнадцать минут, когда самок много – около восьми.
Отмечается, что исследование длиннохвостых макак может рассматриваться как подтверждение теории «биологического рынка», выдвинутой Рональдом Ноэ из университета Страсбурга и Питером Хаммерштайном из университета Гумбольдта.
Согласно Ноэ и Хаммерштайну, биологический рынок, товарообмен и «коммерция», могли существовать до появления человека и товарно-денежных отношений. В этом плане отношения между homo sapiens, когда пожилые, богатые мужчины приобретают благосклонность молодых женщин, могут рассматриваться как рудимент биологического рынка, на который наложились экономические и социальные факторы современного общества.
Грабеж или благотворительность?
Фермеры из провинции Хубэй (Китай) были польщены, когда к ним пришли соседи и заявили, что выращиваемый ими дайкон чрезвычайно вкусен.
Правда, вслед за комплиментом последовала просьба – гости поинтересовались, не могут ли они набрать немного корнеплодов бесплатно? Хозяева урожая рассудили, что не обеднеют от одной-двух сумок, и великодушно дали разрешение на сбор дайкона. На следующий день начался подлинный кошмар – на поле явились несколько тысяч любителей халявы, которых фермеры и в глаза-то никогда не видели, и принялись опустошать грядки. Нашествие длилось с 7 утра до 10 вечера, и хозяевам, которым отказалась помочь полиция, оставалось лишь горестно наблюдать, как их 500-тонный урожай попросту разворовывается!
Стоит добавить, что хотя фермеры и понесли убытки примерно на 42 000 долларов, они решили не требовать ни от кого компенсации. Добрые люди, поплатившиеся за свою щедрость, договорились считать произошедшее актом благотворительности и работать дальше.
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •