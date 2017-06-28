Добро пожаловать в Покер Дом

Если вы умеете и любите играть в покер, то сразу отпадают несколько проблем. Первая – найти для себя интересное захватывающее занятие. Вторая – раздобыть немного денег. Третья – отыскать подходящую компанию. На сайте Покер Дом вам не дадут соскучиться. Остальное зависит от вашего мастерства и госпожи Удачи.

Что это?

Покер Дом – это игровой портал в Интернете. Покерная комната, быстро набирающая популярность среди игроков из России и стран бывшего СССР. Здесь говорят по-русски.

Отличие Покер Дома -- удобство, заманчивые игровые возможности и честные бонусы. Отметим, что далеко не все покерные комнаты предоставляют возможность играть на рубли. Покер Дом – предоставляет.

На сайте представлены наиболее популярные виды покера:

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и их разновидности.

Игра на условные фишки

Как играть? Для начала нужно открыть страничку сайта http://pokerdomsite.cc/ и зарегистрироваться в качестве игрока.

Если не хотите рисковать, то можно играть бесплатно, на условные фишки. Введите на сайте свой логин, пароль, а также адрес электронной почты. В этом случае даже необязательно подтверждать свои данные.

После регистрации авторизуйтесь в покерном клиенте. Для выбора бесплатной игры нужно зайти в раздел «Условные фишки» и выбрать стол. Все, можно делать ставки.

Количество условных фишек ограничено. Но, проиграв все фишки, вы получите их назад. После того как вы проиграете их несколько раз подряд, включится тайм-аут – перерыв, и вы сможете набрать фишки снова только по его окончанию.

Играя на условные фишки, выиграть реальные деньги вы не сумеете, но развлечетесь непременно.

Игра на реальные деньги

Если вы не привыкли играть «на щелбаны», то к вашим услугам весь спектр этой серьезной благородной игры. Скачайте специальную программу к себе на компьютер или в смартфон – и играйте. К вашим услугам:

VIP-уровни (предусмотрено пять ступенек иерархии).

Бонусы и компенсация рейка (коэффициент зависит от статуса игрока в VIP-иерархии).

Турниры (призовой фонд воскресных турниров составляет 700 тысяч рублей).

Как скачать программу

Покер Дом поддерживает самые распространенные операционные системы – Windows, Mac, Android. Приложение для устройств под iOS загружается прямо с официального AppStore. Лицензионный игровой клиент Покер Дома обеспечивает надежную работу всех приложений.

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