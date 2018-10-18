Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Коварный минимум...

На прошлой неделе в Youtube появилось видео, на котором глава министерства труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова спорит с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко в здании регионального парламента.

Предметом дискуссии стал прожиточный минимум: чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Сама Соколова на эту сумму жить не захотела, так как ей не позволяет «статус». Однако она заявила, что могла бы составить на прожиточный минимум «диетическое и сбалансированное» меню. В пресс-службе губернатора области заявили РИА Новости, что после высказываний министра Соколову отправили в отставку.

МГ:А вообще, следовало бы посадить чиновницу на предлагаемую ей же диету, хотя бы на пару месяцев. Несмотря на статус. А вообще – это маленькая, но очень яркая иллюстрация отношения чиновников к своем народу...

До осла не дотянули...

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России к началу января 2013 года составила 2 609 рублей в месяц. Эта цифра не изменилась и 2018 году.

Именно столько, по мнению ведомства, среднему россиянину достаточно, чтобы прокормить семью. Проведя нехитрую операцию деления означенной суммы на число дней в месяце (2609 : 30= получаем цифру 86 рублей 96 копеек, которою не мелочась округляем до 87 рублей.

У Московского зоопарка есть программа под названием «Возьми животное под свою опеку», предлагающая гражданам, любящим братьев наших меньших, материально поучаствовать в их кормлении и содержании.

Чтобы будущие меценаты знали величину расходов, Московский зоопарк вывесил табличку стоимости кормления некоторых видов животных в рублях в сутки.

Рацион ёжика к примеру обходится в 84 рубля в сутки.

Рацион осла в 87 рублей 79 копеек в сутки.

Рацион стерха в 142 рубля 53 копейки в сутки.

Таким образом, среднестатистический минимальный набор продуктов россиянина на три рубля больше, чем у ёжика, но не дотягивает даже до уровня рациона осла. Удостоенные высочайшей заботы стерхи, те вообще живут почти в два раза лучше людей!

Такая вот арифметика...

МГ: «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей»! Это из Юрия Визбора. Беру смелость добавить: «Но до сих пор не научились ещё кормить своих людей!»...

Собака бывает кусачей...

Зоопсихолог прокомментировала нападение собак на хозяйку в Подмосковье

В том, что собаки нападают на заводчиков, обычно виноваты сами хозяева, считает доцент кафедры кормления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, зоопсихолог Марианна Гладких.

Как сообщило в субботу ГСУ СК России по Московской области, две собаки породы бордоский дог загрызли насмерть свою хозяйку в посёлке Быково в Подмосковье, следователи проводят проверку. «Да, бывает, что само животное более истеричное, но в большинстве случаев всегда виноват человек», – сказала Гладких, добавив, что чаще всего собаки нападают именно на своих хозяев.

По мнению зоопсихолога, во избежание подобных трагедий нужно прежде всего узнать, для чего создавалась та или иная порода, потому что «каждая порода собак отличается большим развитием или большим преимуществом тех или иных инстинктов», а также необходимо правильно выращивать и воспитывать питомца.

МГ:Многие помнят крылатую фразу: «мы в ответе за тех, кого приручили». Но на практике как-то это у нас плохо получается. А все остальные объяснения – от лукавого...

Розы и шипы

Иранская женщина отсудила у мужа 124 тысячи алых роз, которыми он обещал осыпать её, если она выйдет за него замуж.

По иранскому законодательству, жена имеет право истребовать у мужа обещанный свадебный подарок в любое время после свадьбы или при разводе. Этот подарок становится собственностью жены, и она имеет право распоряжаться им по собственному усмотрению. Женщина решила стребовать с мужа весь букет после десяти лет совместной жизни, дабы наказать его таким образом за скупость.

В столице Ирана Тегеране одна роза стоит около двух долларов. Гораздо чаще, чем розы, невестам в Иране обещают золотые монеты или недвижимость. За нарушение таких обещаний можно даже попасть в тюрьму.

МГ: Как легкомысленны бывают мужчины в своих обещаниях, когда дело идет о завоевании женщины! Лучше бы он пообещал ей звёздочку с неба. Дешевле бы обошлось...

За что сидите, сэр?

В одной из британских тюрем принята программа улучшения качества жизни заключённых. В бирмингемском исправительном учреждении «Уинсон-Грин», рассчитанном на полторы тысячи человек, тюремщикам предписано вежливо стучаться перед тем, как войти в камеру.

Кроме того, ко всем заключённым теперь надо будет обращаться по именам, а не по фамилиям, как это было принято раньше. Представитель Королевской тюремной службы пояснила, что тюремный персонал будет проходить переподготовку в связи с введением новых правил, за соблюдением которых будет следить специальная комиссия. О том, будет ли нововведение распространено на другие британские тюрьмы, не сообщается.

МГ: Насколько известно, не всем тюремщикам понравилось нововведение. Не придётся ли им ещё и бальные танцы преподавать заключённым? И захотят ли сидельцы после этого возвращаться на свободу?

Забота под страхом тюрьмы

Индийские парламентарии приняли закон, согласно которому отказ взрослых

детей заботиться о престарелых родителях стал уголовным преступлением. Нарушителям грозит до месяца тюрьмы.

Норма также даёт властям возможность обязывать детей платить родителям ежемесячное содержание. Закон был принят в связи с тем, что традиционно большие индийские семьи, где родители живут вместе с женатыми детьми, стали распадаться. Сформировалось множество так называемых нуклеарных семей, состоящих лишь из одной семейной пары с маленькими детьми. В связи с этим, по мнению индийских политиков, благосостояние пожилых индийцев оказалось под угрозой.

МГ: Подобный закон не мешало бы ввести и в России, где тоже не мало семей, забывших, что такое - забота о стариках, и переложивших попечение о них на плечи чиновников, которым они тоже по большому счёту нужны только в качестве электората...

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