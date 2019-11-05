До чего техника дошла: беспилотники разыскали древние поселения в Мексиканском заливе

Археологи Флоридского университета Терри Барбур (Terry E. Barbour) и Кен Сассаман (Ken Sassaman) использовали беспилотники с установленными на них лазерными радарами для поиска древних поселений на острове в Мексиканском заливе. В результате им удалось отыскать следы 37 неизвестных ранее объектов, относящихся к X–XII векам. (Согласитесь, это весьма-весьма интересно! - прим. МГ.)

Остров Рэйли

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Первые археологические памятники на острове Рэйли у берегов Флориды были найдены археологами в 1990 году, а исследование, проведенное там в 2010-м, выявило присутствие поселения, существовавшего примерно с 900 по 1200 год. Однако точное определение границ освоенной людьми местности в ходе наземной разведки или при помощи аэрофотосъемки оказалось затруднено из-за густой растительности, покрывающей значительную часть острова.

Для решения этой проблемы решили провести обследование территории при помощи специальных приборов — лидаров.

Над островом Рэйли были запущены шестнадцать дронов с лидарами. В результате исследователи нанесли на карту 37 заселенных в древности районов. Каждый из них был окружен валами из пустых раковин высотой до четырех метров. В десяти районах уже были проведены пробные раскопки.

Археологи сообщают, что обитатели острова добывали раковины крупных морских моллюсков для изготовления бус. Впоследствии такие бусы служили важным предметом обмена в доколумбовых культурах Северной Америки и распространялись далеко вглубь континента.

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Polit.ru

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