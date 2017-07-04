Для ведения некоторых видов бизнеса требуются специальные знания

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Пенсионеры, занимающиеся бизнесом, сейчас никого не удивляют. Они пробуют себя в самых разных ипостасях. Открывают школы танцев, занимаются продажей строительных материалов, пробуют свои силы в индустрии красоты или связанной с высокими технологиями. При этом есть сферы, где алгоритм деятельности человеку абсолютно понятен, другие предполагают овладевание серьезными знаниями, дабы иметь четкое представление о правилах игры, устанавливаемых регулятором, тонкостях и нюансах ведения коммерческой деятельности.
Многим предпринимателям, которые заняты продажей алкогольных напитков, например, нужно знать, что такое ЕГАИС. Единая государственная автоматизированная информационная система (так расшифровывается аббревиатура) позволяет государству осуществлять контроль над изготовлением и реализацией алкоголя в стране. Каждая розничная точка с функционалом реализации спиртных напитков ставит свои кассы на спецпрограммный модуль. С его помощью данные отправляются в систему. Чтобы подключиться к ЕГАИС, компьютер должен соответствовать некоторым требованиям, которые касаются аппаратного и программного обеспечения. Для дальнейшей работы нужно получить токен Jacarta. Алгоритм осуществления процесса подробно прописан на разных ресурсах в сети Интернет.
Токен – это компактное устройство, обеспечивающее информационную безопасность пользователя. С помощью токена происходит идентификация владельца и предоставляется надежный удаленный доступ к необходимой информации. Устройства могут использоваться дополнением к паролю или вместо него. Последние решения позволяют хранить криптографические ключи (биометрические данные, электронную подпись). В качестве токена может применяться смартфоны или планшеты. Многие с виду напоминают флешку. Устройства оборудованы Bluetooth, USB, могут быть с экранами, мини-клавиатурой и т.д. Современный рынок предлагает широкий ассортиментный ряд. Предприниматели часто используют для работы с ЕГАИС ключи рутокен и етокен. Рутокен - это торгмарка программных и аппаратных продуктов в сфере защиты информации. Производит устройства компания «Актив», они функционируют с двухфакторной аутентификацией, применяются для хранения электронной подписи, ключей шифрования. Сферы действия разные, например, используются для защиты персональных данных. Имеются все необходимые сертификаты.
Етокен – торгмарка, выпускающая средства отождествления. Это смарт-карты и USB-ключи, а также ПО (программное обеспечение) для их применения. Устройства обеспечивают защищенный доступ к разным данным, надежность электронной почты, удаленного банковского обслуживания и т.д.
К слову, с 1 ноября пятнадцатого года подключиться к ЕГАИС должны были предприниматели, ведущие оптовые операции, с лета шестнадцатого года программа должна стоять в городских магазинах, а сельские точки могут не очень торопиться, с установкой здесь можно повременить до конца текущего года.
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