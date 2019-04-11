Для тех, кто любит комфортно отдыхать, придумали одеяла

Трудно представить себе уютный дом, если в нем нет одеял. И сон человека без этой принадлежности тоже себе вообразить очень сложно. Еще в древности люди стали закрываться, чтобы им тепло было ночевать у костра, будь это на открытом воздухе или в пещере. Правда закрывались они шкурами животных. И эта традиция - быть закрытым, когда спишь, благополучно дожила до наших дней.

А в наше время побаловать себя точно есть чем. Одеяла сейчас можно найти на любой вкус. Разных цветов и размеров, предназначенные для взрослых или детей, для дневного сна или ночного, чтоб по максимуму согреться или наоборот понежиться в прохладе. И ценовой диапазон у этих изделий большой, вполне можно выбрать себе что-либо подходящее по финансовым возможностям. Есть модели, стоимость которых начинается от 400 рублей.

Собраны знатоками несколько советов по выбору одеял. Ими могут воспользоваться и представители старшего поколения. Одеяло должно обладать нужным функционалом, например, согревать. Выбранная модель должна хорошо окутывать человека, подходить ему по своим параметрам - не быть слишком короткой, длинной или узкой. Естественно, по предпочтениям необходимо выбирать и цвет, одеялом ведь часто пользуешься, и нет ничего хорошего в том, если оттенок будет постоянно раздражать. При контакте с кожей изделие не должно вызывать дискомфорт, то есть вещь необходимо приобрести приятную на ощупь.

Видов одеял много. Шерстяные, пуховые, электро-, хлопковые, шелковые, летние, зимние, демисезонные, ватные и т.д. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, которые при покупке нужно обязательно учесть.

Возьмем шерстяные модели. Известно, что они отлично сохраняют тепло, гигроскопичны и быстро сохнут. Еще плюсом целебную функцию несут среди шерстяных одеял изделия из овечьей шерсти. Влага и запах из шерстяных изделий быстро выветриваются. Такие одеяла легкие, при правильном уходе могут прослужить очень долго. Но! Шерстяные одеяла боятся моли и в них иногда заводятся пылевые клещи, которые могут вызвать аллергию.

История знает много интересных фактов про одеяла. К примеру, что в Древней Азии их массово начали производить сначала в Китае. А потом в Индии. Климатические особенности этих территорий позволяли мастерам сосредотачиваться именно на красоте и мягкости изделий, а утеплительные свойства иногда отходили на второй план.

Одела сейчас можно приобрети разными способами: в торговых центрах, текстильных отделах. Что удобно для людей пожилого возраста, заказ можно сделать и через Интернет. Очень ждут своих покупателей и здесь: http://шуйские.рф/.

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