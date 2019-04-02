Для поддержания красоты лица может подойти фейслифтинг

Поддержать красоту лица, чтобы оно и в зрелые годы выглядело подтянутым и привлекательным, хочется, наверное, многим. Особенно это касается женщин. И некоторые дамы рассматривают как вариант для своего преображения фейслифтинг. Фейслифтинг или подтяжка лица может проводиться безоперационно или хирургически. Для этого, конечно, нужно обратиться к хорошим специалистам, например, сюда: alievplast.com. После фейслифтинга овал лица должен стать более аккуратным и "уйти" морщины.

Хирургические методы являются радикальными. Тут нужно учитывать пациенту все плюсы и минусы данного способа. Но зато эффект у такой подтяжки - ярко выраженный. Для того, чтобы провести подобную операцию, нужно прийти в надежную клинику к хорошему пластическому хирургу.

У омолаживающей пластики есть несколько видов. Это может быть нитевой лифтинг, SMAS-лифтинг и эндоскопический. Все они имеют различия по своему исполнению.

Подтяжка лица без операции является одной из популярных среди дам процедур. Здесь нет большого количества противопоказаний, побочных эффектов. Послереабилитационный период недолгий. Результаты преображения можно увидеть уже после первого сеанса. Для проведения процедуры не надо какое-то время проводить в стационаре, все выполняется амбулаторно.

Подтяжка лица без операции может быть аппаратной. Принцип - в использовании тока, ультразвука и лазерного излучения. Например, женщины интересуются ультразвуковым лифтингом со SMAS-эффектом, RF-лифтингом, лазерным омоложением, фотоомоложением, дарсонвализацией, плазмолифтингом, применением микротоков.

Подтянуть лицо можно и с помощью уколов. Существует омоложение с помощью филлеров, инъекций гиалуроновой кислоты, уколов ботоксом.

Еще один метод - иглоукалывание.

У каждого способа омоложения существуют свои периоды действия. Какой вариант выбрать конкретной пациентке, должен решить только специалист. Цена за операцию или косметологические процедуры будет складываться из нескольких параметров. Все эти моменты индивидуально обговариваются на консультации.

Существуют еще самостоятельные способы поддержки хорошего вида своего лица. Например, массаж, зарядка для лица, тоже именуемая фейслифтингом. Можно использовать без обращения к специалистам такой аппарат, как Дарсонваль. Есть в продаже и другое домашнее оборудование.

Конечно, помочь своей коже без операции и разными омолаживающими процедурами дома можно в молодом возрасте и раннем зрелом. Но чем человек становится старше, тем эффект будет менее видимый. Это нужно понимать.

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