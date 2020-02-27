Для облицовки самых разных строений можно использовать сайдинг

В разных сферах деятельности людей применяются полимерные материалы. Особенно распространены искусственные решения в сегменте строительства и ремонтных работ. Для отделки фасадов домов и иных сооружений часто используют, к примеру, виниловый сайдинг. История популярного материала начала свой пусть из Канады, потребительской аудитории он был явлен примерно 60 лет назад. За время существования сайдинг претерпел конструктивные изменения и стал востребован теперь еще больше.

Осуществляется монтаж сайдинга цена несложно. Для этого необходимы время, терпение и такие нехитрые инструменты, как строительный уровень, шуруповерт и маркер. Ознакомившись с инструкцией, можно монтаж провести и собственными силами. Второй вариант – обратиться за услугой к профессионалам, которые максимально аккуратно и правильно осуществят отделку данным материалом.

У сайдинга много положительных характеристик. Среди них – высокая устойчивость к атмосферным явлениям и ультрафиолету, хорошие прочностные показатели. Также материал имеет длительный период эксплуатации и не представляет интереса для насекомых, в нем не распространяются микробы и бактерии. Материал имеет небольшой вес, и поэтому для его монтажа не потребуется спецтехника. Сайдингу задается много разных цветовых решений, и поэтому отделку можно осуществить в соответствии с задуманной оттеночной концепцией. Плюс ко всему, материал нельзя назвать дорогим. Его покупку могут позволить себе широкие слои потребительской аудитории.

Толщина материала может колебаться в следующих рамках: от 0.9 до 1.2 мм. Если в планах использовать сайдинг длительное время, то стоит обратиться к облицовке, имеющей наибольшую толщину. Сайдинг долгое время будет сохранять свой первоначальный вид. Материал, что важно для тех, кто его использует при облицовке дома, устойчив к горению.

Сайдинг можно разделить на три большие группы. Первая – цокольный, вторая – софит и третья – стеновой. Последний – наиболее распространенный вариант, применимый для вертикальной облицовки. У стенового сайдинга есть разные формы, к примеру: брус корабельный, материал, имитирующий бревенчатую конструкцию и елочка (одинарная, двойная или тройная). Сайдинг бывает разных размеров по ширине и высоте.

Качественный виниловый сайдинг украсит собой любое строение и будет оптимальным решением в плане соотношения цены и качества.

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