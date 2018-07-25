Для эксплуатации на машинах технической поддержки «КАМАЗ-мастер» выбраны шины KAMA TYRES

Автомобили технической помощи российской команды «КАМАЗ-мастер», которая примет участие в международном спортивном состязании «Шелковый путь», будут укомплектованы шинами КАМА. Данный марафон является одним из крупнейших мировых соревнований по ралли-рейдам и одной из самых протяженных и сложных гонок в мире.

Автомобиль технической помощи («техничка») — это обязательный элемент любых крупных автомобильных соревнований. На его борту находится склад с запасными частями, необходимое оборудование и специальные инструменты для обслуживания и ремонта различной степени сложности машин-участниц гонки даже в самых суровых природных условиях.

Для комплектации автомобилей технического сопровождения специалистами команды «КАМАЗ-мастер» были выбраны грузовые КАМА 1260-2 с рисунком протектора, обеспечивающим повышение проходимости в условиях бездорожья и лучшую самоочищаемость. а также имеют хорошие тягово-сцепные характеристики. Данная модель обладает высокой надежностью в любых климатических условиях.

Дополнительно для технического обслуживания и перевозки различного груза команда «КАМАЗ-мастер» использует КамАЗ-65207, для комплектации которого также выбрана продукция шинного комплекса KAMA TYRES. Так, на рулевую ось будет установлена КАМА NF 201, среди основных характеристик которой - быстрый и качественный отвод влаги и грязи из пятна контакта шины с дорогой, который происходит через систему продольных канавок, что повышает тормозные характеристики модели. А для эксплуатации на ведущей оси автомобиля – шина КАМА NR 201, оригинальный дизайн протектора которой, состоящий из небольших блоков, с массивной средней частью и двумя плечевыми зонами, обеспечивает отличные показатели сцепления как на сухой, так и на мокрой дороге.

«Довольно часто «технички» проходят гораздо больше километров, чем автомобили, принимающие участие в гонках, поэтому так важно, в том числе, выбрать правильные шины. Продукцию KAMA TYRES отличают хорошие показатели прочности и безопасности. Уверены, что шины КАМА станут надежным партнером команды технической поддержки «КАМАЗ-мастер», помогут им преодолеть трудности пути, вовремя прийти на помощь, и в экстремальных условиях покажут лучшие результаты. А для поклонников «Шелкового пути» мы будем вести дневник соревнований в наших соцсетях», - рассказал Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.

Справка

Ралли-рейд «Шелковый путь» — это уникальная гонка, проходящая по бездорожью и дорогам общего пользования, по маршруту исторического Шелкового пути. В этом году соревнование будет разделено на две части. Первая из которых пройдет в России с 20 по 27 июля и будет состоять из семи спецучастков общей протяжённостью около 2500 километров - маршрут соревнований проложен через города Астрахань, Элиста, Волгоград, Липецк и Москва. Вторая часть начнется в сентябре на территория Китая.

KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране.

Шинный комплекс KAMA TYRES в социальных сетях:

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ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ