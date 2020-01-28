Дизайн-проект квартиры: Разумная стоимость от компании stroyhouse.od.ua, особенности и важная информация

Разработка дизайн-проекта позволяет увидеть будущий внешний вид квартиры еще до начала ремонта и заказа материалов, техники и мебели. Для этого компании создают фотореалистичную трехмерную визуализацию для жилья в новостройках или на вторичном рынке.

Дизайн квартиры – возможность спроектировать удобный, эстетичный и функциональный интерьер по последним трендам интерьера. Другими словами, это инструкция, следуя которой легко сформировать идеальный интерьер, по мнению заказчика. Стоимость услуг будет отличаться в зависимости от объема и сложности работ. Более детальные расценки можно узнать на веб-ресурсе stroyhouse.od.ua. А перейдя в раздел «Портфолио» каждый сможет ознакомиться с готовыми работами компании.

Дизайн квартиры от компании stroyhouse.od.ua

Услуга «авторский надзор» необходима для того, чтобы проследить за выполнением всех процессов реализации. Автор дизайн-проекта самостоятельно контролирует все этапы, помимо того, что прораб также проверяет качество проведения той или иной задачи.

Специалисты тщательно отслеживают каждый этап, не допуская возможных ошибок, а также докладывают заказчику о готовности конкретной стадии проекта. Если возникают непредвиденные ситуации – клиент моментально узнает об этом, определяя дальнейшие шаги команды.

Из каких этапов состоит дизайн-проект?

Встреча заказчика с исполнителем. Клиент передает всю информацию, которую, по его мнению, важно учесть при создании проекта, включая эстетические пожелания, образ жизни, увлечения и особенности характера. Две стороны выбирают удобный способ дальнейшего общения.

Заказчик дает информацию насчет видения будущего интерьера, ссылаясь на разные изображения, видеоролики, ссылки в интернете и прочие материалы, которые помогут дизайнеру максимально приблизиться к тому, что хочет клиент.

Передача копий технического плана комнат. БТИ, архитектурный или инженерный проект, прочие документы и фотографии нужны для того, чтобы специалист имел правильное представление о жилом помещении.

Выбор оптимального пакета услуг. На стадии заключения договора составляется фиксированная цена и обсуждается состав услуг, которые нужны клиенту.

После обсуждения стилистики и функционала помещения две стороны согласовывают моменты техзадания на проектирование. На базе этой документации будут проводиться дальнейшие ремонтные и строительные работы.

Подробнее на сайте: https://stroyhouse.od.ua/services_type/dizajn.

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