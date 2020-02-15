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Диво дивное: уникальный розовый скат!
По инф. polit.ru   
15 Февраля 2020 г.
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В водах у кораллового острова Леди-Эллиот, лежащего в 85 километрах от побережья штата Квинсленд на востоке Австралии, вновь был замечен скат манта необычного розового цвета, известный под прозвищем «Инспектор Клузо».

Уникальный розовый скат манта вновь замечен у берегов Австралии

Скат манта (Manta birostris), известный также как гигантский морской дьявол — самый крупный из ныне существующих скатов. Диаметр отдельных особей может достигать девяти метров, а вес — трех тонн. Манты распространены в субтропических и тропических водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Обычно верхняя поверхность тела манты имеет темно-серый, коричневый или черный цвет, а нижняя — белый. Скат манта, низ тела которого имеет розовый цвет, был встречен в 2015 году и получил имя в честь героя фильма «Розовая пантера». Один из фотографов, снявших ската, признавался, что, увидев снимки, сначала подумал, будто в его камере нарушена цветопередача. Размер Инспектора Клузо сравнительно невелик — он составляет 3,35 метра. Ученые считают, что причиной необычной окраски стала генетическая мутация. Другие причины — например, кожное заболевание или влияние необычной диеты — удалось исключить после того, как исследователи смогли сделать биопсию кожи с живота Инспектора Клузо.

На этот раз Инспектор Клузо был замечен вместе с еще семью самцами манты, имеющими обычную черно-белую окраску. Вероятно, все они, как это принято среди данного вида, собрались, соперничая за внимание одной самки.

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