Диво дивное: уникальный розовый скат!

В водах у кораллового острова Леди-Эллиот, лежащего в 85 километрах от побережья штата Квинсленд на востоке Австралии, вновь был замечен скат манта необычного розового цвета, известный под прозвищем «Инспектор Клузо».

Скат манта (Manta birostris), известный также как гигантский морской дьявол — самый крупный из ныне существующих скатов. Диаметр отдельных особей может достигать девяти метров, а вес — трех тонн. Манты распространены в субтропических и тропических водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Обычно верхняя поверхность тела манты имеет темно-серый, коричневый или черный цвет, а нижняя — белый. Скат манта, низ тела которого имеет розовый цвет, был встречен в 2015 году и получил имя в честь героя фильма «Розовая пантера». Один из фотографов, снявших ската, признавался, что, увидев снимки, сначала подумал, будто в его камере нарушена цветопередача. Размер Инспектора Клузо сравнительно невелик — он составляет 3,35 метра. Ученые считают, что причиной необычной окраски стала генетическая мутация. Другие причины — например, кожное заболевание или влияние необычной диеты — удалось исключить после того, как исследователи смогли сделать биопсию кожи с живота Инспектора Клузо.

На этот раз Инспектор Клузо был замечен вместе с еще семью самцами манты, имеющими обычную черно-белую окраску. Вероятно, все они, как это принято среди данного вида, собрались, соперничая за внимание одной самки.

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