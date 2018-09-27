Диваны для пожилых людей: какие модели больше подойдут и особенности выбора

Диван является незаменимой составляющей интерьера спальни и гостиной, а иногда и кухни и даже прихожей. Без этой мебели комнаты дома вообще очень трудно себе представить. Что касается людей пенсионного возраста, то они для себя стараются выбирать мебель практичную, удобную, несущую комфорт и, конечно же, в приемлемой ценовой категории. И если выбирается диван, то он должен отвечать всем этим требованиям.

Большой выбор качественных диванов можно посмотреть здесь. Такая мебель предлагается фабрикой "Палитра". Родина изделий - Белгород. Диваны прямые, угловые, книжки, малоформатые и т.д. Разная обивка изделий. Покупателю будет из чего выбрать и что увезти домой. Цены - самые конкурентоспособные, клиент сделает для себя выгодную покупку.

Диван для пожилого человека может быть без механизмов трансформации или с их присутствием в конструкции. Если механизмы трансформации не предусмотрены, а спать на таком диване предполагается, то само сидение и подлокотники должны быть достаточно широкими. При этом диванной спинкой могут являться в изделии несколько подушек, и если их убрать, то к спальному месту прибавится еще несколько сантиметров. С таким диваном пожилой человек сможет справиться без труда, чтобы сидеть на нем или привести в положение для отдыха лежа, не понадобится больших усилий.

Если модель дивана предполагает трансформацию, то изделие должно раскладываться и складываться без проблем и с минимумом придания действия ему со стороны пенсионера. Легко раскладываются диваны типа "аккордеон" и "тик-так". А вот сложить эти модели будет посложнее, некоторым может потребоваться помощь. Если пожилой человек проживает не один, можно рассмотреть такие варианты диванов, как "клик-кляк" и "раскладушка".

Конечно, материалы, из которых выполнено изделие, должны быть не аллергенными. По упругости модели желательно быть близкой к ортопедическому матрасу. Особо мягкие варианты диванов лучше людям в возрасте не рассматривать. Еще нужно "порепетировать" моменты вставания с дивана, а значит, стоит обратить внимание на его высоту. Встать пенсионер должен не с трудом, а достаточно легко, без посторонней помощи.

О расцветке дивана может судить только его хозяин, что приятно его глазам в плане оттенков обивки, то и выбрать. Конечно, лучше, если это будут не кричащие и яркие решения.

А вот уход должен быть только комфортен, в идеале изделие не должно в этом плане осложнять жизнь.

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