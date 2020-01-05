Дистанционное обучение – много возможностей для всех

Современное время внесло много новых веяний в образовательные процессы. Одно из них, очень важное и нужное – дистанционное обучение. Например, что касается образования студентов, то им предлагается от преподавателя программа, базирующаяся во многом на самостоятельной проработке материала. Но, тем не менее «оторванности» от куратора студент испытывать не будет, ведь всегда можно получить консультацию, что-то уточнить у преподавателя с помощью разных средств коммуникации. Организуются в рамках таких проектов лекции, онлайн-конференции с участием других студентов и т.д. Человек будет получать образование, не чувствуя себя в вакууме, возможно, преподаватель внесет в процесс и соревновательные нотки, что людей честолюбивых, желающих иметь лучшее результаты хорошо подстегнет. Очень подойдет такое образование для людей занятых, которые не хотят тратить драгоценное время на дорогу, имеют цели освоить необходимый объем знаний в более короткие, чем предлагаемые учебным заведением, сроки. Еще дистанционное образование – отличный способ получить знания для тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья.

Здорово, что на базе имеющегося среднего или высшего образования можно получить интересную профессию, например, если выбрать дистанционное обучение на учителя начальных классов. Конечно, это образовательное предложение должно соответствовать призванию человека.

Дистанционное обучение открывает новые возможности и представителей старшего поколения. Не получилось заняться образованием в молодости, захотелось поучиться чему-то новому для себя сейчас – все с помощью современных технологий можно наверстать и дополнить. Образование может подразумевать полный обычный курс, как и для всех остальных студентов, цикл лекций по выбранным дисциплинам и т.д. Ни временные рамки, ни географические при этом не будут иметь значения. В зависимости от жизненных обстоятельств и личных предпочтений пожилой человек может выбрать нужный объем знаний и приемлемый темп их освоения.

Преподавателем с учениками в возрасте устанавливается обратная связь, они могут участвовать в коллективных онлайн-занятиях, онлайн-конференциях – формат получения знаний может быть очень разноплановым. И несет он в себе при этом немало плюсов. Пожилые люди решат проблему не только получения необходимых знаний, но и полезной организации свободного времени, получат навыки работы с информацией на компьютере (получение, освоение, систематизирование, сохранение на разных носителях и т.д.). Научатся редактировать свои работы, распечатывать их – без этого сейчас, наверное, никуда. Конечно, расширится кругозор, повысятся коммуникативные навыки, можно будет обмениваться или делиться планами и идеями с другими, находить союзников на разные интересные проекты и т.д.

В интернете всегда можно найти информацию по дистанционному обучению. Нужно только выбрать область необходимых знаний и понять для себя, действительно ли желание так велико, что от мечтаний можно перейти к реальным делам.

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