Детские кроватки Nuovita - отличное решение для малышей

Организация спального места для ребенка с созданием условий для спокойного сна и полноценного отдыха - требования, которым отвечают детские кроватки Nuovita. Они обладают практичностью, изысканным дизайном и отвечают условиям европейских стандартов качества.

Детские кроватки Nuovita имеют свойства трансформера, благодаря которым можно изменять их формы, по мере того, как растет ваш малыш. Их можно использовать как для новорожденного, так и для девятилетнего ребенка. Модели данного производителя вы можете подобрать в интернет-мазазине детских товаров ustami-mladenca.ru по очень выгодным ценам.

Как используются кроватки Nuovita?

Многочисленные варианты трансформации позволяют, чтобы кроватка Nuovita применялась в разных формах:

Для новорожденных малышей в качестве колыбели с колесиками для перемещения, с маятником — для укачивания. Специальные стопоры фиксируют эти детали, и создают удобные условия эксплуатации;

Для детей от 6 месяцев в качестве детской кроватки. Из колыбели можно создать место для сна;

Для любителей засыпать возле мамы в качестве приставной кровати;

Если дно установить в самом нижнем положении, кроватку можно использовать в качестве манежа. Бортики большой высоты обеспечат ребенку безопасность и не дадут ему возможности выбраться изнутри;

Для старших малышей в качестве диванчика. Уютную кроватку можно превратить в место для дневного отдыха с регулируемым уровнем высоты;

Многие мамы используют пеленальный столик, сооруженный из кроватки. Только нужно предусмотреть покупку дополнительного комплекта деталей;

Для подросшего ребенка кроватку можно трансформировать в столик с двумя стульями с применением дополнительных деталей. Это позволит создать зону отдыха, где можно заниматься творчеством;

Удлиненная секция, приобретенная отдельно, позволит увеличить длину спального места. Эту кроватку можно использовать и для подростков.

Кроватка Nuovita обеспечивает ребенку комфортные условия для спокойного сна и разнообразных занятий.

Какими преимуществами обладает кроватка Nuovita?

Эти модели обладают рядом преимуществ:

Кроватка изготовлена из натуральных материалов (массива бука) и покрыта экологически безопасными лакокрясящими материалами;

Возможность создания восьми конструкций;

Применение для детей от рождения до девятилетнего возраста;

Обеспечение безопасности за счет овальности его формы и отсутствия острых углов;

Многообразие выбора оттенков.

Кроватка Nuovita - идеальный предмет мебели в детской комнате, благодаря которому родители на несколько лет обеспечат спальное место своему малышу.

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