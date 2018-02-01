Дети – воспитатели

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Жертвы «шведского стола»

Когда администрация ресторана, находящегося в Ливерпуле (Англия), объявила о том, что в один из дней у них будет устроен «шведский стол», никто не ожидал, что в заведение явятся крайне голодные и злобные посетители.

Сообщается, что конфликт начался с пустяка — в очереди кто-то кого-то толкнул, но дальше страсти разгорелись настолько, что всё закончилось массовой дракой. Кадры, снятые в ресторане, широко распространились в интернете, и особенное сочувствие у зрителей вызвал сидящий за столиком ребёнок, лицо которого впоследствии скрыли. Видно, что юный посетитель настолько испугался, что закрыл уши руками и, кажется, даже плакал.

Очевидцы, не принимавшие участия в побоище, признаются, что было очень страшно и ужасно стыдно за людей, которые оголодали настолько, что подрались за «шведский стол» ценой в 6,49 фунтов.

Прибывшая полиция задержала некоторых драчунов, но кое-кому удалось скрыться, так что теперь офицеры внимательно изучают видеоматериалы, чтобы найти всех причастных к этому недостойному происшествию.

Шокированная администрация заведения заявила, что всегда заботилась о безопасности клиентов, и очень надеется, что этот случай является разовым исключением.

МГ: И где же она хвалёная английская сдержанность!? Сдаётся, что она как-то незаметно уступила место жадности и жестокости. А может, это взыграли гены знаменитых английских пиратов?

Битва за халяву

Скидка на шоколадную пасту свела покупателей с ума.

Администрация сети французских супермаркетов, сильно снизившая цену на шоколадную пасту, наверное, не ожидала, к какому ажиотажу приведёт это решение.

Кадры, снятые на севере страны недалеко от города Лилль, показывают людей, отчаянно хватающих баночки и целые коробки с лакомством и устроивших настоящую давку. Неизвестно, что больше нравится людям — сама сладкая паста или цена на неё, опустившаяся с 4,70 евро до 1,70 евро.

Как бы то ни было, но такие сцены творились практически во всех супермаркетах, а в некоторых местах сотрудникам даже приходилось вызывать полицию, чтобы усмирить беспорядки.

coment// МГ: Ещё один примерчик европейской толерантности и сдержанности – при виде халявы они теряют голову и все свои хорошие манеры... И куда всё это девается?

Дети – воспитатели

Туристический поход с детьми заставил отца полностью изменить свою жизнь.

До недавнего времени 39-летний Джеремия Петерсон из Монтаны (США) был вполне доволен своим физическим состоянием.

Однако, отправившись с тремя детьми в поход на горное озеро, отец семейства получил куда меньше положительных эмоций, чем ожидал. Мужчина просто вымотался, то и дело задыхался, постоянно приседал передохнуть да и просто не поспевал за отпрысками. Но нет худа без добра — Джеремия запомнил этот урок и по возвращении домой решил полностью изменить свою жизнь, соблюдая диету и активно посещая тренажёрный зал.

Теперь, спустя полгода, его телосложению вполне могут позавидовать куда более молодые люди, чем он. Более того, у отца семейства улучшилось состояние кожи и волос, да и лицо изменилось, ведь исчезли пухлые щёки, так что домочадцы едва его узнают.

Джеремия надеется, что его пример будет полезен всем, чьё физическое состояние далеко от совершенства, ведь мужчина считает, что надо всего лишь взять и начать новую жизнь, неуклонно двигаясь к намеченной цели.

МГ: Завидная сила воли у этого папы! У нас немало примерных отцов, но чтобы менять образ жизни, пытаясь догнать детей, – случай исключительный! И, действительно, достойный подражания...

Инопланетяне в церкви

В США мужчина расстрелял церковь, в которой прятались инопланетяне

10 января в отделение полиции поступил звонок. Мужчина взволнованно стал говорить об инопланетянах, которые прячутся в Сионской церкви, находящейся в штате Мичиган. В итоге мужчина был задержан, сообщает сайт Fox 2 Detroit.

Днём ранее, 9 января, к церкви поздно вечером подъехала машина. Через мгновенье местные жители услышали выстрели и бьющиеся стёкла. Граждане вызвали полицию, но к моменту прибытия машины стрелок скрылся.

На следующий день ситуация прояснилась: стрелок сам связался с правоохранительными органами, чтобы рассказать об ужасных созданиях, которых скрывают в церкви.

Полиция отследила местоположение звонящего, в тот же день его задержали. Относительно стрельбы: обошлось без жертв, а вот материальные убытки церковь понесла немалые — пришлось вставлять новые стеклянные двери и окна.

МГ: Думается, что это не только результаты психического расстройства, но и американской системы образования. Да ещё телевизионные ужастики...

Пьяницы хоронят алкоголиков

Осуждённые за вождение в пьяном виде, одетые в розовые одежды и скованные одной цепью, вынуждены в качестве наказания участвовать в погребении алкоголиков и наркоманов на муниципальном кладбище округа Маникопа в Аризоне. Такое необычное наказание придумал для них «самый жёсткий шериф Америки» Джо Апрайо. Он говорит: «Может быть, хоть это заставит людей «завязать» и не пить в то время, когда они должны вести машину».

Ранее водители, осуждённые за пьянство за рулём, вынуждены были подметать улицы Феникса в майках с надписями «Трезвый и чистый теперь». Они также вынуждены жить не в стенах тюрьмы, а военных палатках, для «протрезвления», пишет MIGNews. В Аризоне зафиксирован самый большой рост числа смертей, причинённых пьяными водителями на дорогах.

МГ: Да, это тебе не улицы подметать! По-видимому, следующим шагом может стать погребение самих любителей выпить за баранкой. А как иначе с ними бороться?! Кстати, это проблема не только американского штата. Думается, что и в Иркутске пора вводить жёсткие меры против любителей пьяной езды...

Запомнить, чтобы забыть?

Директриса католической школы Святой Клары из Монтефалько заявила, что не потерпит, чтобы её ученики употребляли грубые слова на школьной игровой площадке. Чтобы все осознали её требование, она попросила своих учеников остаться после мессы и зачитала школьникам 5–8 классов список всех слов и выражений, которые запрещается употреблять в стенах школы.

Во время её выступления в церкви воцарилась необыкновенная тишина, пишет портал Invictory.org. Некоторые родители были потрясены, но другие аплодировали. Кроме непристойностей, под запрет попали, в частности, слова «тупица» и «зануда».

МГ: Можно только представить, с каким удовольствием школьники применяют полученные таким образом от директора знания вне стен школы и церкви!

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ