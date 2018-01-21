Дети и старшие: чем заняться вместе

Прекрасно, когда бабушки и дедушки дружат со своими внуками. Тогда вместе можно сделать очень многое. Например, отправиться в музей.

Сейчас в выставочных залах предлагают экспозиции, рассчитанные в том числе на детский возраст. И ребенку будет очень интересно, и старшее поколение сможет провести занимательный досуг. Новогодние праздники уже остались позади, но во многих театрах, например, еще идут представления, сказки для детей с участием Деда Мороза, Снегурочки и других любимых персонажей. На будущее, кто не знал или не успел, интересное научное шоу работает в городе Санкт-Петербурге, новогодние представления для детей там рассчитаны даже на ребятишек двух-трех лет. Разные программы, веселые интерактивы с ориентиром на возраст пришедших гостей. Равнодушных здесь не будет!

В пик холодов можно не полениться и доехать до крупного или мини-зоопарка, посетить контактные зоопарки, которые частенько размещают внутри торговых центров. Общение с братьями меньшими, наблюдение за ними, справочная информация – такое будет полезно всем. Часто в территориях организуют узконаправленные выставки: с бабочками, обезьянками, кошками, рептилиями и т.д. Тоже подходящий вариант, чтобы отдохнуть совместно бабушкам, дедушкам и внукам. А еще в некоторых городах открыты котокафе, и возможно, что родственников потянет именно в такие заведения.

Если старшее и младшее поколение совпадают в своих интересах к спортивным состязаниям, легко найти и не очень дорого будет приобрести билеты на спортбаталии разных направлений. Сходить, поболеть от души за выбранную команду или отдельного участника. Это и развлечение, и мотивация, чтобы самим в будущем чем-то спортивным тоже заняться.

Еще одна идея – планетарий. Интерес к космическим темам проявляют люди любого возраста. Что это будет, просмотр дальних планет в телескопы или полнокупольных фильмов – решать тому, кто выберет такой вид общего времяпрепровождения.

Большой востребованностью сейчас пользуются игротеки. Там представлены разноплановые современные настольные игры. По мнению многих посетивших, взрослые тоже с удовольствием включаются в процесс. Всем там очень весело. Время бежит незаметно.

Когда не хочется куда-либо идти, старшему поколению и внукам можно приготовить вместе обед или ужин, посмотреть кинофильмы, почитать что-нибудь, смастерить поделку. Да мало ли что. Главное дружить, а уж коллективные дела обязательно отыщутся.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ