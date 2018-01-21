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Дети и старшие: чем заняться вместе

Ксения ДАВЫДОВА   
21 Января 2018 г.
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Дети и старшие: чем заняться вместе

Прекрасно, когда бабушки и дедушки дружат со своими внуками. Тогда вместе можно сделать очень многое. Например, отправиться в музей.

Сейчас в выставочных залах предлагают экспозиции, рассчитанные в том числе на детский возраст. И ребенку будет очень интересно, и старшее поколение сможет провести занимательный досуг. Новогодние праздники уже остались позади, но во многих театрах, например, еще идут представления, сказки для детей с участием Деда Мороза, Снегурочки и других любимых персонажей. На будущее, кто не знал или не успел, интересное научное шоу работает в городе Санкт-Петербурге, новогодние представления для детей там рассчитаны даже на ребятишек двух-трех лет. Разные программы, веселые интерактивы с ориентиром на возраст пришедших гостей. Равнодушных здесь не будет!

В пик холодов можно не полениться и доехать до крупного или мини-зоопарка, посетить контактные зоопарки, которые частенько размещают внутри торговых центров. Общение с братьями меньшими, наблюдение за ними, справочная информация – такое будет полезно всем. Часто в территориях организуют узконаправленные выставки: с бабочками, обезьянками, кошками, рептилиями и т.д. Тоже подходящий вариант, чтобы отдохнуть совместно бабушкам, дедушкам и внукам. А еще в некоторых городах открыты котокафе, и возможно, что родственников потянет именно в такие заведения.

Если старшее и младшее поколение совпадают в своих интересах к спортивным состязаниям, легко найти и не очень дорого будет приобрести билеты на спортбаталии разных направлений. Сходить, поболеть от души за выбранную команду или отдельного участника. Это и развлечение, и мотивация, чтобы самим в будущем чем-то спортивным тоже заняться.

Еще одна идея – планетарий. Интерес к космическим темам проявляют люди любого возраста. Что это будет, просмотр дальних планет в телескопы или полнокупольных фильмов – решать тому, кто выберет такой вид общего времяпрепровождения.

Большой востребованностью сейчас пользуются игротеки. Там представлены разноплановые современные настольные игры. По мнению многих посетивших, взрослые тоже с удовольствием включаются в процесс. Всем там очень весело. Время бежит незаметно.

Когда не хочется куда-либо идти, старшему поколению и внукам можно приготовить вместе обед или ужин, посмотреть кинофильмы, почитать что-нибудь, смастерить поделку. Да мало ли что. Главное дружить, а уж коллективные дела обязательно отыщутся.

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