Детектор лжи: и тут не обходится без интересных фактов

С тех пор, как человек начал объединяться в сообщества, возникла необходимость выявления лжи. Во благо или во вред, но ведь не все из нас всегда говорят правду, стоит признать. Раньше проблему выведения лгуна, так сказать, на чистую воду решали главенствующие и мудрейшие - старейшины, вожди или судьи. Известно, что разные народы выработали техники и ритуалы для того, чтобы в итоге раскусить обман и изобличить лжеца. Современным людям на помощь в правдоискательстве пришла наука. Например, один из известных методов – полиграф. Услуга, связанная с полиграфом, к слову, достаточно распространена сейчас, можно детектор лжи пройти в Москве и ряде других городов.

Как всегда, люди не только пользовались и пользуются полиграфом, но и собирали и продолжают собирать интересные сведения о нем. Вот несколько из них.

В свое время итальянский врач-психиатр и педагог Чезаре Ломброзо создал устройство, чем-то отдаленно напоминающее современный полиграф. Именно Ломброзо первый придумал распознавать ложь с помощью измерения пульса человеку, находящемуся под подозрением.

Бельгийские ученые сделали вывод о том, что человек, практикующий ложь, может обмануть умный прибор.

У ряда экспертов сложилось мнение, что психопаты с бо̀льшим успехом, чем обычные здоровые люди, могут обманывать полиграф. Психопаты сообщают ложь, а степень возбуждения у них при этом не увеличивается (то же можно сказать и про любителей соврать). И как у них после этого выявить ложь? Да никак.

Интересно, что в проверках на детекторе лжи обнаружены отличия не только у психопатов и здоровых людей. Разнится тестирование также между экстравертами и интровертами.

Детектор лжи, оказывается, обхитрить можно. Среди разных способов обмана полиграфа, к примеру, называют покусывание языка, мысленный счет в обратном порядке и т.д.

Результаты проверки на полиграфе не могут нести стопроцентную достоверность, так как прибор лишь фиксирует эмоции и физиологические проявления по части предмета тестирования. Ошибочно детектор интерпретировать может любую ярко выраженную эмоцию человека (страх, гнев и т.д.) и в итоге вынести вердикт о виновности испытуемого.

Тестирование на полиграфе не относят к унифицированному и исключительно научному методу. Некоторые эксперты полагают, что это скорее из области искусства. Многое здесь зависит от специалиста, проводящего процедуру, строится на его интуиции, опыте и навыках.

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