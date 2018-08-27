Деревянный летний душ: выбор пиломатериалов

Сооружение деревянного летнего душа в частном доме или на даче – хорошая идея. После работ в жаркую погоду на дачном или садовом участке необходимо помыться, а использование нагретой естественным способом воды дает солидную экономию, учитывая то, что принимать водные процедуры приходится каждый день, а иногда и несколько раз в течение дня.

К тому же принимать душ на свежем воздухе намного приятней, чем в закрытом помещении. Но для того, чтобы такой полезный объект появился на вашем участке, необходимо потратить время и какую-то часть бюджета на его сооружение. Чтобы возвести летний душ своими руками, не требуется каких-то особенных умений, но определенные знания у вас все же быть должны. В этой статье мы рассмотрим, как построить кабинку для приема водных процедур на свежем воздухе самостоятельно и не допустить при этом ошибок.

Почему дерево – лучший вариант?

Постройку можно возвести из кирпича и газобетонного блока, но лучше всего использовать древесину. Узнать больше о характеристиках пиломатериалов для летнего душа можно на сайте производителя палубной доски из сибирской лиственницы. Здесь вы найдете подробные описания материала и его стоимость, узнаете о способах крепления и обработки деревянных изделий. На сайте можно связаться с менеджером и сделать заказ на пиломатериалы.

Так почему все-таки древесина, а не кирпич и газобетон? Во-первых, дерево намного дешевле, а для многих это уже является решающим фактором. Во-вторых, работать с доской и брусом гораздо проще, чем с тяжелыми каменными изделиями. В-третьих, древесина – натуральный, а значит экологически чистый материал. Ну и наконец, дерево хорошо поглощает и отдает тепло, поэтому и в холод, и в жару остается теплым, тогда как камень в холодное время сильно остывает, что отрицательно сказывается на комфорте приема душа в вечернее время.

Какое дерево подойдет лучше?

Чтобы постройка была долговечной, необходимо правильно выбрать материал. Самым бюджетным вариантом является покупка досок из ели или сосны. Древесина хорошо себя зарекомендовала при строительстве домов, поэтому многие ее используют и для летнего душа. Еловые и сосновые изделия имеют невысокую плотность, поэтому просты в обработке. Однако у ели и сосны есть существенные недостатки – они привлекают жуков короедов и не любят влажной среды. Со временем доски будут прогнивать, а из-за вытекания смолы могут образовываться большие смоляные карманы, поэтому для сооружения летнего душа лучше обратить внимание на пиломатериалы из других пород.

Самым прочным является дуб, который к тому же отлично себя чувствует во влажной среде. Но для летнего душа вряд ли целесообразно покупать столь дорогую породу, да и обрабатывать твердые дубовые доски весьма непросто.

Лучшая древесина для сооружения душевой кабинки – это сибирская лиственница. По прочности порода практически не уступает дубу, но стоит дешевле и имеет ряд преимуществ. Лиственница не такая твердая, поэтому обрабатывается и скрепляется легче. Она не только не боится влаги, но под ее воздействием становится даже тверже. Сибирская лиственница не разрушается при перепадах температуры и не интересна для жуков-древоточцев, грызуны ее также обходят стороной.

Этапы строительства

Первое, что необходимо сделать – это выбрать место. Чтобы вода быстро нагревалась, летнюю душевую кабинку необходимо строить на солнечной стороне. Нужно предусмотреть подвод чистой и отвод использованной воды, поэтому постройку следует возводить на возвышенном месте.

Перед тем как приступать к строительству, необходимо составить проект летнего душа. Чтобы мыться комфортно, размер кабинки не должен быть меньше 1 х 1 х 2,2 метра (ширина х глубина х высота). Бак должен быть достаточно вместительным (25-30 литров на 1 человека) и располагаться на высоте не менее 2,5 метров. Фундамент лучше сооружать на бетонных столбах, а под полом необходимо организовать отвод воды в сточную яму. Для стен следует использовать брус сечением не менее 100 х 100 мм, а опорные столбы должны соединяться перевязкой. Для пола применяются доски толщиной 30-40 мм.

Финальная отделка

Когда каркас будет готов, необходимо соорудить крышу, сделать отделку стен и установить дверь.

Обшивка стен

Для финальной отделки можно использовать скошенный или прямой планкен из сибирской лиственницы. Обшивка производится с помощью саморезов и специальных скоб.

Палубная доска

Пол в летнем душе должен быть закрытым и иметь внутренний поддон, в котором необходимо сделать воронку для отвода воды. Для отвода подойдут керамические или пластиковые лотки.

Для поверхности пола используется палубная доска (декинг). Это самый лучший вид напольного покрытия для летнего душа. Палубная доска отлично отталкивает влагу и не сколььзкая. Декинг имеет толщину от 28 мм и выдерживает приличные нагрузки. Палубную доску из сибирской лиственницы можно не обрабатывать.

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