Деревянные дома: в выигрыше по многим позициям

Деревянное домостроение - нарастающая тенденция. Известно, что увеличивается процент деревянных жилищ, которые возводятся в европейских государствах. И в нашей стране многие люди, особенно среднего и старшего возраста, хотят быть поближе к природе, иметь приусадебный участок с насаждениями и воплощать собственные представления о комфортной жизни.

Какими позициями выигрывает деревянный дом?

Здесь очень хороший микроклимат. Ведь дом, построенный из дерева, естественным путем способен регулировать уровень влажности. В деревянном жилище не будет излишне сыро или сухо. А как радует глаз само строение! Теплую поверхность материала, к тому же, просто приятно потрогать. Природный материал способен улучшить настроение, кого-то даже и подзарядить своей энергетикой.

Дерево - экологически чистый материал. В деревянном доме легко дышится. Деревянные стены сами по себе выглядят очень привлекательно.

Деревянная конструкция обладает превосходными прочностными характеристиками. Температурные перепады и грунтовые колебания не способны нанести строению значительные повреждения.

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Преимущества строительства деревянных домов

Деревянный дом дешевле каменного сооружения. Фундамент здесь подойдет не такой массивный. Деревянное строение можно возвести и на болотистой почве.

Дома из клееного бруса будут подороже, но зато такой материал не потребует отделки - ни внутри, ни снаружи, и итоге дом может оказаться дешевле, чем бетонный и кирпичный.

Деревянный дом, при необходимости, может даже совершить переезд. Строение поддается разбору, иногда, воспользовавшись определенной технологией, можно осуществить перемещение дома и в собранном виде.

Стоит учесть

При выборе именно деревянного дома необходимо помнить о высокой степени пожароопасности, ведь дерево хорошо горит. Но сегодня потребителям предлагается немало способов, которые можно применить и защитить конструкцию от возгорания.

Древесину стоит обработать средствами, которые защитят ее от грибка и древесных насекомых.

Это интересно

Пионерами в Европе по освоению технологии деревянного домостроения с использованием клееного профилированного бруса были финны.

Клееный брус - это доски из северных пород дерева, которые прошли распиловку, были высушены, а затем склеены при помощи пресса.

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