Деревянные дома: в выигрыше по многим позициям

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Деревянное домостроение - нарастающая тенденция. Известно, что увеличивается процент деревянных жилищ, которые возводятся в европейских государствах. И в нашей стране многие люди, особенно среднего и старшего возраста, хотят быть поближе к природе, иметь приусадебный участок с насаждениями и воплощать собственные представления о комфортной жизни.
Какими позициями выигрывает деревянный дом?
Здесь очень хороший микроклимат. Ведь дом, построенный из дерева, естественным путем способен регулировать уровень влажности. В деревянном жилище не будет излишне сыро или сухо. А как радует глаз само строение! Теплую поверхность материала, к тому же, просто приятно потрогать. Природный материал способен улучшить настроение, кого-то даже и подзарядить своей энергетикой.
Дерево - экологически чистый материал. В деревянном доме легко дышится. Деревянные стены сами по себе выглядят очень привлекательно.
Деревянная конструкция обладает превосходными прочностными характеристиками. Температурные перепады и грунтовые колебания не способны нанести строению значительные повреждения.
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В "Студии Клееного Бруса" можно заказать строительство дома или бани. Здесь специалисты сделают проект дома из клееного бруса, если типовое предложение клиенту не подходит. Заказчик может рассчитывать на полный комплекс строительных услуг, так как у компании имеется собственное производство, конструкторское бюро, а также отдел строительства. На сайте размещен калькулятор, с помощью которого, используя понятные фильтры, можно рассчитать стоимость строительства дома или бани из клееного бруса.
Преимущества строительства деревянных домов
Деревянный дом дешевле каменного сооружения. Фундамент здесь подойдет не такой массивный. Деревянное строение можно возвести и на болотистой почве.
Дома из клееного бруса будут подороже, но зато такой материал не потребует отделки - ни внутри, ни снаружи, и итоге дом может оказаться дешевле, чем бетонный и кирпичный.
Деревянный дом, при необходимости, может даже совершить переезд. Строение поддается разбору, иногда, воспользовавшись определенной технологией, можно осуществить перемещение дома и в собранном виде.
Стоит учесть
При выборе именно деревянного дома необходимо помнить о высокой степени пожароопасности, ведь дерево хорошо горит. Но сегодня потребителям предлагается немало способов, которые можно применить и защитить конструкцию от возгорания.
Древесину стоит обработать средствами, которые защитят ее от грибка и древесных насекомых.
Это интересно
Пионерами в Европе по освоению технологии деревянного домостроения с использованием клееного профилированного бруса были финны.
Клееный брус - это доски из северных пород дерева, которые прошли распиловку, были высушены, а затем склеены при помощи пресса.
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