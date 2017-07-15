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Деньги в долг без лишних проблем

Ксения ДАВЫДОВА   
15 Июля 2017 г.
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Микрозаймы на карту

«Деньги исчезают в полдень», гласила шутливая советская поговорка. Но вот наступило новое время, и деньги стали исчезать в любое время суток. За все нужно платить, как на капиталистическом Западе, а доходы как были советские, так и остались. То и дело возникают ситуации, когда платить нужно срочно и немало. Коммунальные платежи, дорогие лекарства, поездки... И ребром становится вопрос: где быстро занять деньги?

Банк – не вариант

Можно пойти в банк и попросить оформить кредит. Для получения кредита нужна справка о доходах, составленная по форме налоговой службы. Сойдет и справка по форме банка, но тогда банкиры выставят такой процент по кредиту, что включится формула «дорого и глупо». Кроме того, они еще обязательно навяжут «страховку», которая будет вычтена банком из суммы вашего кредита, а оплачивать проценты вы будете так, словно банк ничего у вас не украл.

Но вы никогда не сможете одолжиться в настоящем банке, если у вас:

  • открытая просрочка по кредиту,
  • вы сидите без работы или официально не трудоустроены.

Забудь надежды, всяк сюда входящий.

Микрозаймы на карту

Микрозаймы на карту

Другой вариант – обратиться к частному кредитному брокеру. Он подбирает варианты для получения легкого кредита под низкий процент и берет за это свои комиссионные, обычно 10 процентов.

Еще один вариант – занять деньги в Интернете. Микрозаймы на карту выдаются и в режиме онлайн.

Для получения кредита вам потребуется лишь подключенный к интернету компьютер и паспорт. Через два-три часа после заполнения анкеты деньги перечисляются на банковскую карту.

Микрозаймы на карту

Кто выдает деньги в интернете? Этим занимаются микрофинансовые организации (МФО). Они не требуют справок о доходах, не берут залоги и страховки.

Для оформления займа нужно немногое:

  • быть старше 18 лет и младше 75 лет;
  • иметь паспорт гражданина России;
  • подключить к сети Интернет свой персональный компьютер, ноутбук или планшет;
  • загрузить сайт zajmonline.com;
  • выбрать выгодные условия кредитования;
  • заполнить заявку, ответить на звонок менеджера и получить микрозайм.

На сайте https://zajmonline.com/mikrozajm можно выбрать лучшее предложение среди нескольких микрофинансовых организаций, работающих по России.

Прежде чем брать в долг, внимательно ознакомьтесь с условиями кредитования. Все тщательно обдумайте. Это поможет вам избежать ненужных проблем.

В описании компании указаны адреса офисов вашего города, схемы проезда, графики работы и контактные данные подразделений.

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