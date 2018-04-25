Денежный перевод любимому внуку

Мнение о том, что молодым сейчас приходится сложнее, чем пожилым в их годы, по-своему справедливо. Жизнь стала дороже, появилось больше возможностей, а вместе с ними выросли и потребности.
Конечно, учеба важнее всего. И взрослые любого возраста понимают: чтобы хорошо учиться, нужно все время и силы посвящать лекциям и семинарам. А подработка по вечерам и ночам от учебного процесса отвлекает.
Так что помогать взрослым внукам деньгами – это не баловать, а поддерживать, и в каком-то смысле вкладываться в их образование, в их будущее.
Если внук учится в другом городе, очень удобно посылать ему деньги с помощью «Золотой Короны». Сервис представлен в различных банках, в торговых сетях и салонах связи. Так что выбрать место, откуда отправить деньги, труда не составит.
Еще удобнее пользоваться интернетом для отправки средств: на сайте https://koronapay.com/ можно сделать перевод онлайн с банковской карты. А если есть смартфон, можно установить на него мобильное приложение «Денежные переводы – Золотая Корона» и также с карты переводить деньги внуку.
Для оформления денежного перевода нужна следующая информация:
- фамилия, имя и отчество получателя;
- страна и город, куда направляются деньги;
- номер мобильного телефона адресата платежа.
Чтобы получить деньги, необходимо предъявить паспорт в точке партнера сервиса и назвать номер перевода. Как правило номер перевода приходит в сообщении на телефон получателя. Но если вы отправляете наличными меньше 2500 рублей, необходимо сообщить номер перевода лично – он указан в чеке операции.
Почему именно эту платежную систему чаще всего выбирают пенсионеры для помощи внукам?
- Пункты отправки переводов удобно расположены: поскольку «Золотая Корона» насчитывает больше 61 000 партнерских точек, найти подходящее место рядом с домом не составит труда.
- Маленькая комиссия за услугу. Она значительно ниже тарифов на почтовый перевод и может посоперничать с расценками на услугу «перевод с карты на карту». Если деньги отправляются по России, тариф составит 1% от суммы (но не меньше 50 рублей).
- С конвертацией – бесплатно. Очень удобно посылать деньги с конвертацией из одной страны в другую с помощью «Золотой Короны»: если отправлять рубли, а получать доллары или евро, или местную валюту, комиссию отправителю платить не придется.
- Для получателя перевод всегда бесплатный,
Удобно дойти и отправить, не нужно держать в памяти много сведений о получателе, не требуется открытие счета, а сама услуга стоит дешево – все эти плюсы говорят в пользу сервиса.
С этим финансовым инструментом заботиться о семье, поддерживать любимых внуков, по-хорошему баловать их, радовать к празднику очень легко и удобно. Услуга доступна в России, в странах СНГ, ряде стран дальнего зарубежья. И куда бы не отправлялся перевод, во всех ситуациях он прилетит мгновенно – а это еще один большой плюс.
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