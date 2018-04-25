Денежный перевод любимому внуку

Мнение о том, что молодым сейчас приходится сложнее, чем пожилым в их годы, по-своему справедливо. Жизнь стала дороже, появилось больше возможностей, а вместе с ними выросли и потребности.

Конечно, учеба важнее всего. И взрослые любого возраста понимают: чтобы хорошо учиться, нужно все время и силы посвящать лекциям и семинарам. А подработка по вечерам и ночам от учебного процесса отвлекает.

Так что помогать взрослым внукам деньгами – это не баловать, а поддерживать, и в каком-то смысле вкладываться в их образование, в их будущее.

Если внук учится в другом городе, очень удобно посылать ему деньги с помощью «Золотой Короны». Сервис представлен в различных банках, в торговых сетях и салонах связи. Так что выбрать место, откуда отправить деньги, труда не составит.

Еще удобнее пользоваться интернетом для отправки средств: на сайте https://koronapay.com/ можно сделать перевод онлайн с банковской карты. А если есть смартфон, можно установить на него мобильное приложение «Денежные переводы – Золотая Корона» и также с карты переводить деньги внуку.

Для оформления денежного перевода нужна следующая информация:

фамилия, имя и отчество получателя;

страна и город, куда направляются деньги;

номер мобильного телефона адресата платежа.

Чтобы получить деньги, необходимо предъявить паспорт в точке партнера сервиса и назвать номер перевода. Как правило номер перевода приходит в сообщении на телефон получателя. Но если вы отправляете наличными меньше 2500 рублей, необходимо сообщить номер перевода лично – он указан в чеке операции.

Почему именно эту платежную систему чаще всего выбирают пенсионеры для помощи внукам?

Пункты отправки переводов удобно расположены: поскольку «Золотая Корона» насчитывает больше 61 000 партнерских точек, найти подходящее место рядом с домом не составит труда.

Маленькая комиссия за услугу. Она значительно ниже тарифов на почтовый перевод и может посоперничать с расценками на услугу «перевод с карты на карту». Если деньги отправляются по России, тариф составит 1% от суммы (но не меньше 50 рублей).

С конвертацией – бесплатно. Очень удобно посылать деньги с конвертацией из одной страны в другую с помощью «Золотой Короны»: если отправлять рубли, а получать доллары или евро, или местную валюту, комиссию отправителю платить не придется.

Для получателя перевод всегда бесплатный,

Удобно дойти и отправить, не нужно держать в памяти много сведений о получателе, не требуется открытие счета, а сама услуга стоит дешево – все эти плюсы говорят в пользу сервиса.

С этим финансовым инструментом заботиться о семье, поддерживать любимых внуков, по-хорошему баловать их, радовать к празднику очень легко и удобно. Услуга доступна в России, в странах СНГ, ряде стран дальнего зарубежья. И куда бы не отправлялся перевод, во всех ситуациях он прилетит мгновенно – а это еще один большой плюс.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ