Делала ли Моника Белуччи пластические операции? Мнение эксперта: "Нет!"

Российский пластический хирург Андрей Ворошкевич провел анализ внешности итальянской актрисы Моники Белуччи.

После участия в показе от Dolce&Gabbana многие заметили, как постарела киноактриса. Особенно сильно на ее лице выделялись морщины и мешки под глазами.

Также прокомментировать внешность звезды решил и один из российских пластических хирургов. Первым, что подметил пластических хирург, стало то, что Моника Белуччи, скорее всего, действительно никогда не делала пластических операций, ведь на ее лице четко проглядываются черты увядания.

Андрей Ворошкевич заметил, что брови у Моники немного ассиметричны, что говорит об отсутствии оперативного вмешательства. Да и в целом, верхняя часть лица актрисы выглядит вполне естественно.

По поводу решения проблемы мешков под глазами, да и в целом проблем со старением звезды, хирург ответил, что в этом могут помочь пара операций. В основном, ими являются подтяжки лица.

Хирург подметил, что никакая операция не сможет остановить естественное старение кожи, они лишь могут замедлить его или же сделать не таким заметным.

И все же, для своих 53-х лет, как женщина не делающая пластических операций, Моника Белуччи выглядит замечательно.

По инф. vistanews.ru

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