ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Декларация цен
Редакция портала moi-goda.ru   
29 Декабря 2017 г.
Изменить размер шрифта

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 10.01.2003 N 19 "О выборах Президента Российской Федерации", ООО «БайкалТелеИнформ» (редакция сетевого издания «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru) извещает о готовности оказывать зарегистрированным кандидатам услуги по платному размещению агитационных материалов в ходе кампании по выборам Президента РФ 18 марта 2018 г.

1. Расценки на публикации:

Текстовые материалы агитационного характера, стоимость: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждые полные и неполные 1000 знаков, включая пробелы. Включение фотографий и графических изображений в публикации — 5000 (пять тысяч) рублей за каждое изображение.

2. Размещение баннеров на сайте moi-goda.ru:

Баннер

На схеме

Показы

Формат баннера (пикс)

Ширина факт, с учетом адаптивности верстки

Моб. версия (см. схему)

Цена, месяц (руб, 1 неделя = 1\4 цены)

% от ширины экрана

В пикс. - на мониторе 1366х768

Стандартная размерность (пользовательский размер меняется, с учетом адаптивной верстки)
 
Левый
сквозной
малый		 1

 Всегда (Главная, рубрики,
разделы, регионы,
публикации)		 300 x 250  25%
 		 265   НЕТ 70 000
Левый
сквозной
большой		 Всегда (Главная, рубрики,
разделы, регионы,
публикации)		 300 x 600  90 000
Центр-
Главная		 2


 Только Главная страница (под
основным блоком анонсов)		 728 x 90 (468 x
60)   		 50% 740 4  35 000
Центр —
Сквозной		 Всегда (Главная, рубрики,
разделы, публикации —
кроме Регионов)		   70 000
Центр —
Раздел		 Верх одного из Разделов
(лента анонсов + публикации)		 25 000

Схема расположения баннеров:

mg skhema ads p

При подаче конкурентных заявок на размещение на одной и той же позиции, баннеры размещаются один под другим в порядке подачи заявок, заключения договоров и получения оплаты.

Регистрационные данные СМИ:  «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года. Cайт moi-goda.ru.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 
 