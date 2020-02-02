«Дайте жалобную книгу»: всопмним фильм и улыбнемся!

Знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» недавно исполнилось 55 лет.

– К съемкам мы готовились тщательно и долго, – вспоминала художник по костюмам Роза Сатуновская. – С Эльдаром Рязановым, с фотографом и оператором ходили по московским «злачным» местам – затрапезным ресторанчикам и кафешкам. Приходили, садились и заказывали чай с лимоном. Но везде, услышав такой непрезентабельный заказ, нам хамили: «Чай дома надо пить!» А потом вовсе игнорировали. Такое «изучение вопроса» очень помогло при создании фильма.

Для съемок выбрали строящийся двухэтажный ресторан «Хрустальный» на Кутузовском проспекте столицы. Там можно было развернуться по-настоящему: и стену сломать, и драку устроить со всеми вытекающими последствиями. На втором этаже установили декорации: выстроили сцену, усадили на нее настоящий оркестр, а на столики подавали настоящую и бутафорскую еду.

Дама с усами порадовала прохожих стриптизом

– В «Хрустальном» были огромные окна, и все, что происходило на съемочной площадке, было видно с улицы, – рассказывал актер Владимир Балон, сыгравший в фильме одного из молодых журналистов. – Однажды в перерыве съемок я решил развлечь коллег. Оделся в женский наряд: юбочку, кофточку, грудь себе сделал и подговорил оркестр сыграть что-нибудь медленное. Звучит музыка, горит яркий свет, а я на сцене начинаю раздеваться, показывая стриптиз. И помогает мне в этом Олег Борисов (журналист Никитин). Он снимает с меня сначала вуаль (я прикрыл ею свои усы), затем кофточку, юбочку. И вот дело дошло до бюстгальтера. Все наши смеются, аплодируют. И тут врывается директор фильма. Оказывается, за всем этим наблюдают сотни две прохожих на улице. Тогда ведь и слова-то такого не знали: «стриптиз». Эльдар Александрович меня за это не ругал. Даже поручил мне еще одну роль – в момент драки пролететь через весь кадр, как будто меня ударило рухнувшим карнизом.

– Я не хотела сниматься. Мне казалось, что после «Гусарской баллады» роль директора кафе Татьяны Шумовой – обыденная, неинтересная, – признается актриса Лариса Голубкина. – Я часто слышу: «Ты такая в этом фильме хорошенькая, такая миленькая!» Ну понятно, что в молодом возрасте актрису спасет и спинка, и ножка. А ведь нужен еще и образ. Но из-за уважения к Эльдару Александровичу я согласилась и потом нисколько не пожалела. Мы ездили с ним к одному из авторов сценария Александру Галичу, переписывали какие-то сцены. В конце концов, уже в процессе съемок Рязанов переделывал чуть ли не весь сценарий. А вообще, для меня «Дайте жалобную книгу» – это прежде всего трое удивительных людей: Рязанов, Борисов и Анатолий Кузнецов, который сыграл моего ухажера Кондакова. Олег и Толя все время играли в этакий творческий пинг-понг, импровизировали, подыгрывали друг другу.

Снимали фильм весело. Знаменитая троица – Вицин (зав. секцией магазина), Моргунов (директор) и Никулин (продавец) – постоянно смешили окружающих анекдотами. Но больше всего интриговала Рина Зеленая (ресторанная певичка). В блестящем платье, с брошюрой «Бюллетень по обмену жилплощади» в руках она с грустью пела романс «А нам с тобой, любимый, семнадцать лет».

Буфетчица и оператор натерпелись страху

– Я поначалу отказывалась от роли буфетчицы Зинаиды, – рассказывает актриса Нина Агапова. – До этого я играла «цивильных» дамочек, а тут характерная роль. Поставили меня за прилавок, а я и не знаю, как играть эту Зиночку. Тогда Рязанов приказал «нарастить» мне грудь и бедра. А еще подсказал, что буфетчица эта, поскольку обманывает посетителей, от страха всегда оглядывается. Когда снимали сцену, где кафе перестраивают и все рушится, на меня чуть не упала декорация. Тут я вправду страху натерпелась. Все рухнуло буквально в нескольких сантиметрах от меня.

– Снимали фильм двое операторов – Толя Мукасей и Володя Нахабцев, – рассказывал Рязанов. – Были они ужасно молоды, и в какой-то момент я их даже уволил из картины. Съемки шли тогда на ВДНХ, и в перерыве они куда-то исчезли – вся группа не могла их дождаться. Потом явились, славные и симпатичные, и честно признались, что катались на лодке. Но уволил я их на час, уже назавтра мы были вместе.

– Вулканы мы снимали на Камчатке, – вспоминает оператор Анатолий Мукасей. – В маленький самолет набилась куча народа. Подлетели к вулкану, меня обвязали веревкой, открыли дверь. Затем самолет наклонился над жерлом, и я начал снимать. Всего, что со мной тогда происходило, я не видел – смотрел только в камеру. А оказалось, в результате того, что самолет наклонился, меня выбросило наружу и прибило к борту с внешней стороны. Это увидел уже потом: Олег Борисов снимал меня сзади на свою небольшую камеру. Когда съемка закончилась, самолет выровнялся, меня плавно затащило обратно. Только позже стало по-настоящему страшно.

Вспомним лучшие кадры фильма

Еще новости о кино:

Sobesednik.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ