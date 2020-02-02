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«Дайте жалобную книгу»: всопмним фильм и улыбнемся!
Перанов Олег, sobesednik.ru   
02 Февраля 2020 г.
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Вспоминаем легендарную комедию Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Картине уже 55 лет

Знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» недавно исполнилось 55 лет.

Вспоминаем легендарную комедию Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Картине уже 55 лет

– К съемкам мы готовились тщательно и долго, – вспоминала художник по костюмам Роза Сатуновская. – С Эльдаром Рязановым, с фотографом и оператором ходили по московским «злачным» местам – затрапезным ресторанчикам и кафешкам. Приходили, садились и заказывали чай с лимоном. Но везде, услышав такой непрезентабельный заказ, нам хамили: «Чай дома надо пить!» А потом вовсе игнорировали. Такое «изучение вопроса» очень помогло при создании фильма.

Для съемок выбрали строящийся двухэтажный ресторан «Хрустальный» на Кутузовском проспекте столицы. Там можно было развернуться по-настоящему: и стену сломать, и драку устроить со всеми вытекающими последствиями. На втором этаже установили декорации: выстроили сцену, усадили на нее настоящий оркестр, а на столики подавали настоящую и бутафорскую еду.

Дама с усами порадовала прохожих стриптизом

– В «Хрустальном» были огромные окна, и все, что происходило на съемочной площадке, было видно с улицы, – рассказывал актер Владимир Балон, сыгравший в фильме одного из молодых журналистов. – Однажды в перерыве съемок я решил развлечь коллег. Оделся в женский наряд: юбочку, кофточку, грудь себе сделал и подговорил оркестр сыграть что-нибудь медленное. Звучит музыка, горит яркий свет, а я на сцене начинаю раздеваться, показывая стриптиз. И помогает мне в этом Олег Борисов (журналист Никитин). Он снимает с меня сначала вуаль (я прикрыл ею свои усы), затем кофточку, юбочку. И вот дело дошло до бюстгальтера. Все наши смеются, аплодируют. И тут врывается директор фильма. Оказывается, за всем этим наблюдают сотни две прохожих на улице. Тогда ведь и слова-то такого не знали: «стриптиз». Эльдар Александрович меня за это не ругал. Даже поручил мне еще одну роль – в момент драки пролететь через весь кадр, как будто меня ударило рухнувшим карнизом.

– Я не хотела сниматься. Мне казалось, что после «Гусарской баллады» роль директора кафе Татьяны Шумовой – обыденная, неинтересная, – признается актриса Лариса Голубкина. – Я часто слышу: «Ты такая в этом фильме хорошенькая, такая миленькая!» Ну понятно, что в молодом возрасте актрису спасет и спинка, и ножка. А ведь нужен еще и образ. Но из-за уважения к Эльдару Александровичу я согласилась и потом нисколько не пожалела. Мы ездили с ним к одному из авторов сценария Александру Галичу, переписывали какие-то сцены. В конце концов, уже в процессе съемок Рязанов переделывал чуть ли не весь сценарий. А вообще, для меня «Дайте жалобную книгу» – это прежде всего трое удивительных людей: Рязанов, Борисов и Анатолий Кузнецов, который сыграл моего ухажера Кондакова. Олег и Толя все время играли в этакий творческий пинг-понг, импровизировали, подыгрывали друг другу.

Снимали фильм весело. Знаменитая троица – Вицин (зав. секцией магазина), Моргунов (директор) и Никулин (продавец) – постоянно смешили окружающих анекдотами. Но больше всего интриговала Рина Зеленая (ресторанная певичка). В блестящем платье, с брошюрой «Бюллетень по обмену жилплощади» в руках она с грустью пела романс «А нам с тобой, любимый, семнадцать лет».

Вспоминаем легендарную комедию Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Картине уже 55 лет

Буфетчица и оператор натерпелись страху

– Я поначалу отказывалась от роли буфетчицы Зинаиды, – рассказывает актриса Нина Агапова. – До этого я играла «цивильных» дамочек, а тут характерная роль. Поставили меня за прилавок, а я и не знаю, как играть эту Зиночку. Тогда Рязанов приказал «нарастить» мне грудь и бедра. А еще подсказал, что буфетчица эта, поскольку обманывает посетителей, от страха всегда оглядывается. Когда снимали сцену, где кафе перестраивают и все рушится, на меня чуть не упала декорация. Тут я вправду страху натерпелась. Все рухнуло буквально в нескольких сантиметрах от меня.

– Снимали фильм двое операторов – Толя Мукасей и Володя Нахабцев, – рассказывал Рязанов. – Были они ужасно молоды, и в какой-то момент я их даже уволил из картины. Съемки шли тогда на ВДНХ, и в перерыве они куда-то исчезли – вся группа не могла их дождаться. Потом явились, славные и симпатичные, и честно признались, что катались на лодке. Но уволил я их на час, уже назавтра мы были вместе.

– Вулканы мы снимали на Камчатке, – вспоминает оператор Анатолий Мукасей. – В маленький самолет набилась куча народа. Подлетели к вулкану, меня обвязали веревкой, открыли дверь. Затем самолет наклонился над жерлом, и я начал снимать. Всего, что со мной тогда происходило, я не видел – смотрел только в камеру. А оказалось, в результате того, что самолет наклонился, меня выбросило наружу и прибило к борту с внешней стороны. Это увидел уже потом: Олег Борисов снимал меня сзади на свою небольшую камеру. Когда съемка закончилась, самолет выровнялся, меня плавно затащило обратно. Только позже стало по-настоящему страшно.

Вспомним лучшие кадры фильма

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