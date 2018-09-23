Хватит болеть!

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Раньше об этом знали кое-кто, а теперь большинство, и уже научно доказано, что причиной большинства заболеваний являются не бактерии и вирусы, как это считалось ранее, а стрессы, воздействующие на нервную систему. Их провоцируют неправильные взаимоотношения, в которых отсутствуют доброжелательность, эмпатия, взаимопомощь, доверие. Нервная система - основа для всего организма, поэтому различные формы её разбалансировки отражаются на отдельных органах и на всём организме в целом.
Стрессы же настигают в результате нашего неправильного отношения друг к другу. В нашем обществе каждый пытается выделиться и проявить себя за счёт других, то есть, мы конкурируем между собой с целью добиться личного успеха и процветания на фоне поражения конкурирующей стороны.
В результате мы наблюдаем разрастающийся кризис во всех отраслях жизнедеятельности человека. В данном случае кризис в обществе вызван теми же причинами, что и рак в организме человека. Ведь раковая клетка так и существует: она начинает жить за счёт других клеток, постепенно убивая их, и в результате погибает сама. Процесс настолько динамичный, что заболевшему редко удаётся осознать причину происходящего.
Как для здоровья организма человека, так и для здоровья общества в целом, важно знать, что существует закон природы, которому мы должны соответствовать: использовать минимум для своей жизнедеятельности и максимально заботиться об окружающих. То есть, каждая клетка в организме в своём здоровом состоянии потребляет минимум для своего функционирования, а основной её задачей является обеспечение жизнедеятельности всего организма в целом. В таком обществе человек станет ощущать себя интегральной частью, не зная отрицательных эмоций и страданий. Это значит, человеку нужно будет потреблять намного меньше для своего существования, а основные усилия прикладывать в заботе обо всём обществе. Такой человек не чувствует себя ущербным, а наоборот, обладает силой всех. Его тело энергично и полноценно, ведь он больше не чувствует зло и ненависть, а наоборот, спокоен и радостен. Да, он зависит от других, но в равной степени они зависят от него, ведь уникальность индивидуума не умаляется, а становится осмысленной.
Для исправления наших взаимоотношений необходимо проводить обучение по построению правильных связей между людьми, которые должны быть уже на более совершенном уровне, выше нашего собственного я. Таким образом, шаг за шагом возникнет здоровое общество здоровых людей.
В частности, эту проблематику сторонники такой мировоззренческой школы, как каббала, рассматривают в контексте правильного восприятия реальности с 2001 года в Международной академии каббалы (МАК). Сторонники считают, что язык мудрых первоисточников сложен и практически не доступен для неподготовленного человека. В настоящее время, как утверждают сторонники, большинство текстов адаптированы для широкой публики, не утратив подлинного знания, которое они несут. В Ассоциации Бней Барух их перевели на 22 языка. Отмечается, что на урок по науке каббала можно прийти практически во всех крупных городах мира, а также записаться на онлайн-занятия.
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