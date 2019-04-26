Чтобы сохранить и приумножить свои деньги, нужно повышать свою финансовую грамотность

В наши дни банковская система развита настолько, что разобраться во всех ее нюансах могут лишь настоящие эксперты. Обычным же гражданам, а тем более людям пенсионного возраста, довольно сложно сразу разобраться во всем многообразии услуг от большого количества финансовых учреждений. Именно для того чтобы пользоваться всеми возможностями банков с выгодой для себя и уберечься от разных мошенников, необходимо обязательно повышать свою финансовую грамотность. Мы тоже хотим внести свой вклад этим небольшим финансовым ликбезом.

Чаще всего люди вспоминают о банках в двух случаях: когда им не хватает денег на что-то или, наоборот, когда появились серьезные накопления, которые хочется сохранить и приумножить. В случае если у вас скопилась действительно солидная сумма денег, большинство специалистов посоветует приобрести недвижимость. Сегодня широкое распространение получило ипотечное кредитование, которое с каждым годом предлагает все более выгодные условия. Сейчас эта услуга доступна даже пенсионерам. Правда, срок выплаты по понятным причинам ограничен 5 – 10 годами, за исключением случаев, когда на пенсию выходят особые категории граждан не по старости. Вместе с тем, ипотека сегодня – наиболее доступный способ купить жилье. Но ведь банков – десятки, и каждый предлагает по нескольку ипотечных программ, как же выбрать? Лучше всего воспользоваться специальными сервисами, которые позволяют сравнивать предложения от различных финансовых учреждений, в том числе ипотеку от всех банков. Так вы точно найдете самый выгодный вариант.

Если вы не собираетесь покупать недвижимость, но накопления имеете, можно сделать вклад. Однако знайте: не стоит вкладывать деньги в непонятные проекты, обещающие высокий доход. Например, если в названии есть слово «инвестиционный» - это значит, что ваши доходы не гарантированы. Лучше сделать обычный банковский вклад - хоть процентная ставка и будет поменьше, но свои годовые вы точно получите. И помните: любой вклад до 1,4 млн рублей застрахован государством, т.е. вы сможете вернуть деньги, даже если банк прогорит. Но если не хотите рисковать, выбирайте надежный (с точки зрения государства) банк, этот список составил Центробанк России (можно найти в интернете).

Если же у вас нет накоплений и вы, наоборот, ищете, где бы взять денежных средств, помните одну важную вещь: обращайтесь в микрофинансовые организации только в крайнем случае. Так называемые «быстрые кредиты» привлекают быстротой выдачи, не требуют лишних документов и дают их практически всем, в том числе пенсионерам. Однако проценты придется отдать огромные, в случае просрочки платежа – ощутимые штрафы. Но мы все-таки надеемся, что с денежным достатком у вас все в порядке, так что повышайте свою финансовую грамотность и богатейте!

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ